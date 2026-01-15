Ποιος δήμος της Ελλάδας δίνει 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που θα κάνει παιδί

Η υπογεννητικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, με τον πληθυσμό της Ελλάδας να μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.



Περισσότερο πλήττονται οι μικρές κοινωνίες και ειδικά οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Προκειμένου λοιπόν να δώσει ένα έξτρα κίνητρο στους κατοίκους να πάρουν την απόφαση να κάνουν παιδί, ο Δήμος Σικίνου ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί το 2026.



Τη σχετική ανακοίνωση έκανε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο Δήμαρχος του νησιού, Βασίλης Μαράκης.



«Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα (πέρα των άλλων) της πατρίδας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι το Δημογραφικό και η Υπογεννητικότητα!

Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού.



Ο Δήμος Σικίνου αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και θέλοντας να την στηρίξει.



Αναγνωρίζοντας την αξία της ίδιας της ζωής και ιδιαιτέρως κάθε ζωής που γεννιέται σε ένα μικρό τόπο όπως ο δικός μας.



Αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα μετά από την εισήγηση του Δημάρχου, τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης - επιδόματος νεογέννητου τέκνου, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000€), για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στον Δήμο μας.



Το επίδομα νεογέννητου τέκνου δικαιούνται όλες οι οικογένειες μονίμων κατοίκων/δημοτών του Δήμου Σικίνου που αποκτούν και φέρνουν νέα ζωή στο κόσμο και στο νησί μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω εισήγηση.



Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1/1/2026.



Συμπληρώνοντας να υπενθυμίσουμε και το κρατικό επίδομα των δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) που δικαιούνται οι νέες οικογένειες.



Και βέβαια να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά και την ομάδα της Hope Genesis, ιδιαιτέρως τον κύριο Χανδακά, που υποστηρίζουν τις νέες οικογένειες και του νησιού μας, καλύπτοντας όλα τα έξοδα και τις ιατρικές εξετάσεις κτλ καθ' όλη την διάρκεια της κύησης».