Δήμος Θέρμου: Πληρώνει 3.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και 15.000 για το έκτο

Μπροστά στο φάσμα του δημογραφικού, της ερήμωσης και της γήρανσης του πληθυσμού, ο Δήμος Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ανακοινώνοντας ένα πρωτοφανές πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τις νέες γεννήσεις.

Ο δήμαρχος, Σπύρος Κωνσταντάρας, μιλώντας στο Action 24 παρουσίασε ένα κλιμακωτό σχέδιο επιδομάτων που στοχεύει να μετατρέψει την περιοχή σε πρότυπο δημογραφικής ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μια συμβολική ενίσχυση, αλλά προσφέρει σοβαρά κεφάλαια κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σπύρος Κωνσταντάρας, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

1ο παιδί: 3.000 ευρώ

2ο παιδί: 3.000 ευρώ

3ο παιδί: 3.000 ευρώ

4ο παιδί: 4.000 ευρώ

5ο παιδί: 5.000 ευρώ

6ο παιδί: Έως και 15.000 ευρώ

Σήμα κινδύνου για τη συρρίκνωση του πληθυσμού

Η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε τυχαία. Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, ο Δήμος Θέρμου έχει χτυπήσει «κόκκινο» στο ποσοστό συρρίκνωσης του πληθυσμού, με τον αριθμό των ηλικιωμένων να αυξάνεται ανησυχητικά. «Θέλουμε να επεκτείνουμε το δημογραφικό», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να δράσει άμεσα με ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα.

Στην περιοχή υπάρχουν ήδη περίπου 20 πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες αποτελούν τον ζωντανό πυρήνα της κοινότητας. Το νέο αυτό επίδομα-μαμούθ φιλοδοξεί να δώσει το απαραίτητο κίνητρο σε νέα ζευγάρια να παραμείνουν στον τόπο τους ή ακόμα και να επιστρέψουν σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι η πολιτεία —έστω και σε τοπικό επίπεδο— είναι έμπρακτα δίπλα τους.