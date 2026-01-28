Πρόεδρος Ωλένης Ηλείας: Δίνω 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που θα μεγαλώσει τα παιδιά της εδώ

Μια πρωτοβουλία που προκάλεσε πολύ θετικές εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία, γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Ωλένης Ηλείας, Γιώργος Δημητρόπουλος: Κάθε γυναίκα που αποφασίζει να παραμείνει μόνιμα στην Ωλένη ή να μεγαλώσει τα παιδιά της στο χωριό θα λαμβάνει το ποσό των 1.000 ευρώ από το προσωπικό του μίσθωμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του patrisnews.com, η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Η Ωλένη», σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, όπου μέλη και φίλοι του συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για υγεία, ευημερία και δημιουργικότητα.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως τόνισε ο κ. Δημητρόπουλος μιλώντας στην κάμερα της ΟΡΤ TV, είναι η στήριξη της οικογένειας, της μητρότητας και η ενίσχυση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο. Η πρωτοβουλία χαιρετίστηκε θετικά από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.