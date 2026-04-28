Ο ένοπλος ρακοσυλλέκτης μετά τον ΕΦΚΑ πήγε με ταξί στο Εφετείο της Λουκάρεως - Πέντε οι τραυματίες

Φωτογραφίες και βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Ο δράστης που εισέβαλε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριαδών 4 στον Κεραμεικό, κατευθύνθηκε στη συνέχεια στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελοκήπους, όπου και πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 γυναίκες γραμματείς στο ισόγειο του Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Το κυνηγετικό όπλο το άφησε ο ίδιος ο δράστης έξω από το Εφετείο και βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη σύλληψή του.

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: Άφησε σημειώματα

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο ένοπλος άφησε κάποιες επιστολές στο σημείο που απευθύνονται σε εφημερίδες και ενδεχομένως εξηγούν την πράξη του. Σε σχέση με τις τραυματισμένες γυναίκες, είπε ότι είδε τα πόδια τους να είναι δεμένα: «Μπορεί να έπεσε ένας πυροβολισμός και τα σκάγια να διασκορπίστηκαν και να τις βρήκαν».

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου για τον ηλικιωμένο δράστη.



Η εισβολή στον ΕΦΚΑ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο άνδρας - πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη - μπήκε κρατώντας καραμπίνα στο κτήριο του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όπου και πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο πόδι. Μάλιστα, αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, χρησιμοποίησαν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ επίσης στον Ερυθρό Σταυρό.

Ανάρτηση Κεραμέως

Σε ανάρτησή της, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημέρωσε ότι μίλησε με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος, όπως έγραψε, είναι σε καλή κατάσταση και δήλωσε την αμέριστη στήριξή της.