Μαρτυρίες για επίθεση σε ΕΦΚΑ, Εφετείο: «Δεν υπάρχει έλεγχος μετάλλων, ούτε αστυνομία στον χώρο»

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου ένας 89χρονος ρακοσυλλέκτης ο οποίος «έσπειρε» τον τρόμο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο επί της οδού Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους τραυματίζοντας συνολικά πέντε ανθρώπους με κυνηγετικό όπλο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος βρισκόταν στο Εφετείο, περιέγραψε στους δημοσιογράφους τα όσα συνέβησαν κατά τη δεύτερη επίθεση «Βρισκόμασταν επί της οδού Λουκάρεως στο πρωτοδικείο. Μόλις έφευγα από το κτίριο, ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν πολλοί συνάδελφοί. Βγήκε ένας γραμματέας και μας προειδοποίησε ότι υπάρχει όπλο και πυροβολούν. Ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καμπαρντίνα, μπήκε στο γραφείο 23, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε. Ενημερωθήκαμε από την αστυνομία ότι υπήρχαν τρεις τραυματίες. Δεν υπάρχει έλεγχος μετάλλων, ούτε αστυνομία υπήρξε στον χώρο του πρωτοδικείου. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος έλεγχος και προστασία αυτή τη στιγμή. Αυτό που συνέβη ξεπερνάει κάθε όριο ασφαλείας».

Όσο για το εάν επικράτησαν στιγμές πανικού, ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε «υπήρξε πανικός. Άρχισαν να τρέχουν οι συνάδελφοι , αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε τι συνέβη. Την ώρα που έβγαινα και εγώ από το κτήριο. Πάρα πολλοί συνάδελφοι μαρτυρούν ότι ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί».

@flashgrofficial Στο φως έρχεται το προφίλ του 89χρονου άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον πολιτών πρώτα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και ύστερα στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους, το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε αρχικά στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριαδών 4 στον Κεραμεικό -πλησίον της Πειραιώς- κρατώντας καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με έναν υπάλληλο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ. ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Νωρίτερα, ο Διοικητής του ΈΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, ανέφερε αρχικά ότι «Είναι ένα ατυχές περιστατικό. Εισέβαλε ένας άνθρωπος, προφανώς με διάφορα προβλήματα, σήκωσε μια καραμπίνα και είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και πυροβόλησε στην απέναντι κατεύθυνση προς την πλευρά ενός άλλου υπαλλήλου. Εκεί βρισκόταν ένας υπάλληλος που τραυματίστηκε στο πόδι, ευτυχώς δεν είναι βαριά αλλά έχασε αρκετό αίμα. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Ένα πραγματικά λυπηρό περιστατικό που σημειώθηκε στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ. Ο δράστης διέφυγε και τον αναζητά η αστυνομία».

Όσο για το εάν το περιστατικό συνδέεται με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον e-ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης ξεκαθάρισε «Δε νομίζω ότι έχει σχέση με τον ΕΦΚΑ το περιστατικό. Υπάρχει ασφάλεια στο κτήριο και έλεγχος. Προφανώς πέρασε τον έλεγχο έχοντας την καραμπίνα κάτω από την καμπαρτίνα».

⚠️ Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κτίριο οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα και άνοιξε πυρ.



Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας υπάλληλος, ο οποίος έλαβε άμεσα πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς που έσπευσαν στο… pic.twitter.com/hxlvh28dqr — Flash.gr (@flashgrofficial) April 28, 2026

«Οι ελλείψεις φτάνουν σε αυτό το καταδικαστέο συμβάν»

Την ίδια ώρα, υπάλληλος του ΕΦΚΑ που απουσίαζε την ώρα του περιστατικού μίλησε στον FLASH για τις συνθήκες που όπως λέει επηρεάζουν αρνητικά εργαζόμενους και ασφαλισμένους.

Όπως σημείωσε, ο 89χρονος ανέβηκε στον όροφο όπου βρίσκονται τα γραφεία του Μητρώου. Όσο για τα κίνητρα που όπλισαν το χέρι του ηλικιωμένου άνδρα ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο, η ίδια ανέφερε «Δεν γνωρίζω για ποιον λόγο και με ποια αφορμή έγινε αυτό αλλά θέλω να σας πω ότι η έλλειψη προσωπικού και η έλλειψη δομών είναι αυτό, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καμία τέτοια πράξη, φτάνει ασφαλισμένους και εργαζόμενους σε αυτό το καταδικαστέο συμβάν».

Και προσέθεσε «Φωνάζουμε εδώ και καιρό και πολλά χρόνια ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Έχουν δοθεί εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα σε ιδιώτες που στην ουσία δεν δουλεύουν. Καθυστερούμε περιμένοντας γύρω γύρω μέχρι να πάρει μπρος το σύστημα».