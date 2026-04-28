Οργή δικαστών και υπαλλήλων για τον 89χρονο πιστολέρο: «Αφύλακτοι οι χώροι δικαστηρίων»

Την αγανάκτησή τους για την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών -που στεγάζεται στο Εφετείο- στη Λουκάρεως, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 γυναικών γραμματέων του δικαστηρίου, εκφράζουν οι δικαστές, κάνοντας λόγο για απουσία μέτρων ασφαλείας στους δικαστικούς χώρους.

Προηγουμένως, ο 89χρονος δράστης είχε πυροβολήσει μέσα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, προτού μεταβεί στο Εφετείο στους Αμεπελόκηπους, με ταξί.

Με μια φορτισμένη ανακοίνωση, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει η σημερινή επίθεση ήταν πρωτοφανής. «Διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και τονίζεται η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων «που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων.

Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά.

Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν».

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: «Η βία δεν έχει θέση σε ένα κράτος δικαίου»

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, στην οποία τονίζεται ότι «η συνεχής απαξίωση των θεσμών, η αδιάκριτη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και η καλλιέργεια κλίματος αμφισβήτησης του δικαιοδοτικού έργου δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνης εκτροπής και ενδέχεται να λειτουργήσουν ως υπόβαθρο νομιμοποίησης φαινομένων βίας».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τα διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε δικαστικούς χώρους της Αθήνας, και ειδικότερα για την οργανωμένη επίθεση με βαριοπούλες και εκτεταμένους βανδαλισμούς που έλαβε χώρα στις 26.04.2026 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθώς και για το σημερινό περιστατικό ένοπλης βίας της 28.04.2026 στο δικαστικό συγκρότημα επί της οδού Λουκάρεως και, ειδικότερα, στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Ειρηνοδικείου) κατά το οποίο τραυματίστηκαν δικαστικοί υπάλληλοι.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο όχι μόνο την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στα δικαστικά κτίρια της χώρας, αλλά και την ανάγκη έμπρακτης θεσμικής περιφρούρησης της ανεξαρτησίας και της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Η συνεχής απαξίωση των θεσμών, η αδιάκριτη στοχοποίηση της Δικαιοσύνης και η καλλιέργεια κλίματος αμφισβήτησης του δικαιοδοτικού έργου δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνης εκτροπής και ενδέχεται να λειτουργήσουν ως υπόβαθρο νομιμοποίησης φαινομένων βίας. Η βία, οι απειλές, οι βανδαλισμοί και κάθε μορφή εκφοβισμού δεν έχουν θέση σε ένα κράτος δικαίου και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνήθη περιστατικά της δημόσιας ζωής. Η ασφαλής άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τις τραυματισθείσες δικαστικές υπαλλήλους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Καλούμε την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία των δικαστικών υπηρεσιών, των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των εργαζομένων σε αυτές και των πολιτών που προσέρχονται καθημερινά στους χώρους απονομής της Δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν.

Η Δικαιοσύνη οφείλει και θα συνεχίσει να λειτουργεί με νηφαλιότητα, ανεξαρτησία και ασφάλεια, μακριά από κάθε μορφή φόβου ή βίας. Τέτοιες ενέργειες δεν είναι δυνατόν να ανακόψουν ούτε να επηρεάσουν την αποστολή της, η οποία ασκείται αποκλειστικά με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τη συνείδηση των λειτουργών της».

Δικαστικοί υπάλληλοι: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι!»

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, δηλώνει ότι ζητά «ασφαλείας και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας» και ενημερώνει οι οι δικαστικοί υπάλληλοι θα προχωρήσουν σε ολοήμερη διακοπή εργασιών την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται:

«Σήμερα, 28-4-2026, εισήλθε ένας άντρας στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας (Λουκάρεως) και πυροβόλησε με καραμπίνα τρεις φορές στο έδαφος.

Απ' τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν - ευτυχώς - ελαφρά τέσσερις συναδέλφισσες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, κουράγιο και στεκόμαστε στο πλευρό τους με όλη μας τη δύναμη.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο δίκαια είναι η απαίτηση μας για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας και επιβεβαιώνει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!

Το ΔΣ του ΣΔΥΑ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και ως ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφισσες και ως πρώτη δράση διεκδίκησης αποφάσισε την ΕΚΤΑΚΤΗ ολοήμερη διακοπή εργασιών αύριο Τετάρτη 29-4-2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου».