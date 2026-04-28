Κολωνός: Σκοτώθηκε διευθύντρια σχολείου πέφτοντας από ταράτσα - Μαρτυρία για εργασιακή πίεση

Την τελευταία της πνοή άφησε 54χρονη διευθύντρια δημοτικού σχολείου στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04), περίπου στις 08:00, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στη σχολική κοινότητα, προκαλώντας βαθιά θλίψη. Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 9 το πρωί για το συμβάν και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της πτώσης.

Τι λέει ο σύζυγός της

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συλλέγονται καταθέσεις και στοιχεία, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο σύζυγός της φέρεται να είπε ότι η 54χρονη βίωνε δύσκολες συνθήκες στον εργασιακό της χώρο, αναφέροντας ψυχολογική πίεση, κάτι που μπορεί να την ώθησε σε αυτοκτονία. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται από τις Αρχές.