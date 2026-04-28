Κολωνός: Σκοτώθηκε διευθύντρια σχολείου πέφτοντας από ταράτσα - Μαρτυρία για εργασιακή πίεση
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Κολωνό, όπου 54χρονη διευθύντρια σχολείου έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας.
Την τελευταία της πνοή άφησε 54χρονη διευθύντρια δημοτικού σχολείου στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04), περίπου στις 08:00, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στη σχολική κοινότητα, προκαλώντας βαθιά θλίψη. Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 9 το πρωί για το συμβάν και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της πτώσης.
Τι λέει ο σύζυγός της
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συλλέγονται καταθέσεις και στοιχεία, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο σύζυγός της φέρεται να είπε ότι η 54χρονη βίωνε δύσκολες συνθήκες στον εργασιακό της χώρο, αναφέροντας ψυχολογική πίεση, κάτι που μπορεί να την ώθησε σε αυτοκτονία. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται από τις Αρχές.