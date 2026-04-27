Βίντεο: Η στιγμή που ο 28χρονος Τούρκος ουρλιάζει μετά τον πυροβολισμό του στη Θεσσαλονίκη

Βίντεο - ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 27 Απριλίου από τη στιγμή που ο 28χρονος Τούρκος τραυματίζεται από πυροβολισμό στο πόδι σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τη στιγμή που ο δράστης ανοίγει πυρ εναντίον του 28χρονου αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος και μάλιστα να σφαδάζει από τους πόνους και να καλεί σε βοήθεια.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/04) όπου σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το emakedonia.gr στην συμβολή των οδών Κλαυδιανού με Παναγίας Φανερωμένης γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα 3-4 άτομα εθεάθησαν να χτυπούν έναν 28χρονο. Όταν από το σημείο πέρασε μια γυναίκα και τους αντιλήφθηκε, άρχισε να φωνάζει για να σταματήσουν.

Μετά τις φωνές της γυναίκας, ο ένας από τους δράστες έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι τον 28χρονο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σφαίρα διαπέρασε τον μηρό του στο ένα πόδι, χωρίς ωστόσο να πετύχει τη μηριαία αρτηρία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 28χρονος είχε αιτηθεί άσυλο για να παραμείνει στη χώρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.