Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 28χρονος Τούρκος - Τον πυροβόλησαν στο πόδι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (26/4) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πυροβολισμούς και τραυματία έναν 28χρονο από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το emakedonia.gr, στην συμβολή των οδών Κλαυδιανού με Παναγίας Φανερωμένης χθες γύρω στη 01:00 το βράδυ 3-4 άτομα εθεάθησαν να χτυπούν έναν 28χρονο. Όταν από το σημείο πέρασε μια γυναίκα και τους αντιλήφθηκε, άρχισε να φωνάζει για να σταματήσουν.

Μετά τις φωνές της γυναίκας, ο ένας από τους δράστες έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι τον 28χρονο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σφαίρα διαπέρασε τον μηρό του στο ένα πόδι, χωρίς ωστόσο να πετύχει τη μηριαία αρτηρία.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 28χρονος είχε αιτηθεί άσυλο για να παραμείνει στη χώρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.