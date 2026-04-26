Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη

Την προτομή του αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη, που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία, στη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη, βανδάλισαν με μαύρη μπογιά άγνωστοι, το βράδυ του Σαββάτου (25/4).

Τον βανδαλισμό καταδίκασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης, ο οποίος έγραψε σε ανάρτηση του: «Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Αστυνομικού ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είχα αναφέρει ότι 100 φορές και αν το βανδαλίσουν 101 θα είμαστε εκεί να το αποκαταστήσουμε.

Βανδαλισμός της προτομής του αστυνομικού Βασίλη Λυγγερίδη στη Θεσσαλονίκη / Φωτ.: Eurokinissi

Χθες το βράδυ κάποια αρρωστημένα μυαλά προχώρησαν σε αυτή την εμετική πράξη. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί.

Αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει με την συμβολή όλων να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και για να γίνει αυτό πρέπει άπαντες να δράσουμε με αποφασιστικότητα, μακριά από φοβικά σύνδρομα. Το οφείλουμε στους Ήρωες μας που έπεσαν στο καθήκον και στις νέες γενιές».

Η προτομή βρίσκεται στο πάρκο που φέρει το όνομα του Γιώργου Λυγγερίδη, στην πλατεία Σιντριβανίου, και στα αποκαλυπτήριά της, που έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο, είχαν παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εκπρόσωποι των κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κά.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)