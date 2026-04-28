Αυτό είναι το περίστροφο του 89χρονου που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (28/04/2026) στην Πάτρα ο 89χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο στην Αθήνα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα, που βρίσκεται κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ, όπου και συνελήφθη από τις αρχές.

Στην κατοχή του βρέθηκε γεμάτο περίστροφο διαμετρήματος 38 χιλιοστών.

Flash.gr

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από περίπου έξι ώρες εκτεταμένων ερευνών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος φέρεται να είχε οργανώσει σχέδιο διαφυγής μετά τα γεγονότα στην Αθήνα.

Ο 89χρονος, που εμφανίζεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, διέμενε προσωρινά στο σπίτι της ανιψιάς του στα Πατήσια, απ’ όπου το πρωί πήρε ταξί με κατεύθυνση τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα αυτά συνέβησαν για 470 ένσημα που δεν του είχε αναγνωρίσει ο ΕΦΚΑ.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές είχαν πραγματοποιήσει έρευνες τόσο στο σπίτι της ανιψιάς του στα Πατήσια όσο και στην κατοικία του στην Καλαμάτα, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του. Παράλληλα, είχαν ελέγξει αστικά λεωφορεία, δρομολόγια των ΚΤΕΛ και άλλα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εταιρείες.