Πάτρα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στο απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου στην Πάτρα, για φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα pelop.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον εξωτερικό, προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες δεκάδες λάστιχα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη επιχειρησιακή συνθήκη.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Πυκνός καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή, επειδή η φωτιά καίει λάστιχα.

Μήνυμα από το 112

Μάλιστα, λίγο πριν τις 8 το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που εστάλη στις 19:52, γίνεται αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.

Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι: να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.