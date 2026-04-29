Έφτασε στην Ευελπίδων για να απολογηθεί ο 89χρονος «πιστολέρο»

Λίγο μετά τις 10 το πρωί το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου πέρασε την πύλη των δικαστηρίων ο 89χρονος που εισέβαλλε το πρωί της Τρίτης και πυροβόλησε μέσα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο προκαλώντας πανικό.

Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο και μετήχθη το βράδυ της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Την υπεράσπιση του 89χρονου έχει αναλάβει ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας δικαστικών υπαλλήλων με αφορμή την επίθεση με πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο. Με δυσκολία η κυκλοφορία στην οδό Λουκάρεως, θα ακολουθήσει μικρή συμβολική πορεία μπροστά από τον Άρειο Πάγο.

Σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας δικαστικών υπαλλήλων με αφορμή την επίθεση με πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Με δυσκολία η κυκλοφορία στην οδό Λουκάρεως, θα ακολουθήσει μικρή συμβολική πορεία μπροστά από τον Άρειο Πάγο.



Τι υποστήριξε αμέσως μετά τη σύλληψή του

Μια περιληπτική εξήγηση για τους λόγους που τον οδήγησαν να επιτεθεί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο Εφετείο έδωσε ο 89χρονος στους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο 89χρονος ανέφερε ότι είχε απηυδήσει με τον τρόπο που οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες τον αντιμετώπιζαν και αποφάσισε να πάρει τον «νόμο στα χέρια του». Ειδικότερα, όπως σημείωσε, «αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει. Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να βρω το δίκιο μου. Είχα κλείσει το πρώτο ταξί που με πήγε στον ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα και είχα μαζί μου διαβατήριο, ταυτότητα και μια βαλίτσα με ρούχα.

Είχαμε συμφωνήσει να του δώσω 200 ευρώ για να με πάει στην Πάτρα αλλά μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ έφυγε. Αναγκάστηκα να πάρω άλλο ταξί και πήγα στη Λουκάρεως. Μετά τους πυροβολισμούς βγήκα έξω και πήρα άλλο ταξί. Αρχικά ήθελα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου στην Καλαμάτα, να κρυφτώ στο σπίτι μου και την άλλη μέρα να βγω στην κεντρική πλατεία, στο καφενείο και να τους πω να φέρουν την αστυνομία για να παραδοθώ. Στον δρόμο το ξανασκέφτηκα και ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει για να με πάει στην Πάτρα και μου είπε "250 ευρώ".

Είχα βγάλει εισιτήριο για Ιταλία αλλά το ακύρωσα και όταν έφτασαν Πάτρα σκέφτηκα: "Τι να πάω φυλακή στην Ιταλία, τι στην Ελλάδα, τι στη Γαλλία;". Έτσι έβγαλα λεφτά από ΑΤΜ για να πάω στο Στρασβούργο. Εκεί θα πυροβολούσα στον αέρα για να τρομάξω τον φρουρό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα έμπαινα στο ελληνικό τμήμα και θα πυροβολούσα και εκεί στον αέρα. Τελικά, επειδή είχε ακυρωθεί το εισιτήριο και δεν είχε την ίδια ημέρα για Στρασβούργο, πήγα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα όπου με συνέλαβαν».

Όσο για τα κενά ασφαλείας, ο ηλικιωμένος, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθεί ενώπιον των Αρχών, υποστήριξε ότι είχε μεταβεί σε πρότερο χρόνο ώστε να ελέγξει την είσοδο ενώ την ημέρα του σοβαρού συμβάντος ο σεκιουριτάς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού δεν τον ήλεγξε διότι «μιλούσε εκείνη την ώρα με τρεις γυναίκες». Παράλληλα μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν είχε σκοπό να τραυματίσει κανένα εργαζόμενο και γι' αυτόν τον λόγο πυροβόλησε στο έδαφος.