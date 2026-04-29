Δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο: «Ήταν αγανακτισμένος, ήταν πράξη απόγνωσης -Έχει σώας στας φρένας»

«Είναι ήρεμος, φυσιολογικός και έχει σώας στας φρένας» δήλωσε ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο, για τον ίδιο που άνοιξε πυρ το πρωί της Τρίτης (28/4) σε κατάστημα το ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών τραυματίζοντας ελαφρά 5 άτομα.

Λίγα λεπτά μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης του ηλικιωμένου, ο Βασίλης Νουλέζας, συνήγορος υπεράσπισης μίλησε στις κάμερες εξηγώντας την κατάσταση του 89χρονου καθώς και τις προθέσεις του.

«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του. Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στον σκοπό που είχαν οι πράξεις του ηλικιωμένου πιστολέρο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά. Κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα».

Κλείνοντας, μίλησε και για το ζήτημα της ψυχικής υγείας του 89χρονου, δηλώνοντας πως έχει σώας στας φρένας ενώ ξεκαθάρισε πως ο εντολέας του, «δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος».

«Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος φυσιολογικός κι έχει σώας στας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την πράξη» είπε χαρακτηριστικά.