Προθεσμία για την Πέμπτη πήρε ο 89χρονος - Δεν θα προφυλακιστεί

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13.00 έλαβε ο 89χρονος που άνοιξε πυρ χθες, Τρίτη (28/4) στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στα πόδια έναν άνδρα και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Βασίλη Νουλέζα, ο άνθρωπος αυτός που εργάστηκε σκληρά επί 40 έτη στο Σικάγο των ΗΠΑ και 8 χρόνια σε πόλεις της Γερμανίας ως μηχανουργός, αισθανόταν βαθιά αδικημένος από τη στάση των δημοσίων υπηρεσιών απέναντι του για αυτό και σχεδίαζε καιρό πριν την ενέργεια του.

Όπως είπε, είχε προμηθευτεί τα όπλα το προηγούμενο διάστημα και λόγω της πολυετούς εμπειρίας του, καθώς στην Αμερική εργαζόταν ως οπλουργός, ήξερε πως να τα χρησιμοποιήσει. «Δεν είχε διάθεση να σκοτώσει κανέναν. Μόνο να δείξει ότι αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα, όπως χαρακτηρίζει, έπρεπε να τιμωρηθεί» συνέχισε.

Ο 89χρονος λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του δεν θα προφυλακιστεί και θα μεταφερθεί σε δημόσια δομή νοσηλείας. Επιπλέον, παραμένει άγνωστο υπό ποιες προϋποθέσεις έλαβε άδεια οπλοφορίας σε ηλικία 80 ετών.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, αυτό που ήθελε να πετύχει ήταν να δημιουργήσει «ντόρο», ώστε να λυθεί το θέμα της διεκδίκησής του για αύξηση της σύνταξης που λάμβανε στην Ελλάδα ως συνταξιούχος εξωτερικού, το οποίο είχε κριθεί μη νόμιμο.

Δηλώνει πως έχει σώας τα φρένας

«Είναι ήρεμος, φυσιολογικός και έχει σώας τας φρένας» δήλωσε νωρίτερα ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο, για τον ίδιο που άνοιξε πυρ το πρωί της Τρίτης (28/4) σε κατάστημα το ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών τραυματίζοντας ελαφρά 5 άτομα.

Λίγα λεπτά μετά την απολογία του ηλικιωμένου στην Ευελπίδων, ο Βασίλης Νουλέζας, συνήγορος υπεράσπισης μίλησε στις κάμερες εξηγώντας την κατάσταση του 89χρονου καθώς και τις προθέσεις του.

«Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει συνάνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη του. Ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια πράξη απόγνωσης και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διήρκησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης, είχε προαναγγείλει ότι θα ενεργούσε έτσι».

Ο δικηγόρος του 89χρονου κατηγορούμενου μιλά στον FLASH.



«Δεν θέλει να αναγνωριστεί ως ψυχικά και νοητικά διαταραγμένος»



Το μήνυμα προς τον ΕΦΚΑ και οι καταγγελίες για πλαστογραφία

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στον σκοπό που είχαν οι πράξεις του ηλικιωμένου πιστολέρο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου είπε ότι ήταν υποτυπώδη τα μέτρα φύλαξης και το μοναδικό που ήθελε ήταν να τους ταρακουνήσει, να τους φοβίσει και κυρίως να τους στείλει ένα μήνυμα ότι πρέπει ο ΕΦΚΑ όταν πρόκειται κυρίως για απονομή σύνταξης να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σεβασμό έναν πολίτη όπως τον συγκεκριμένο που παίρνει σύνταξη από την Αμερική και τη Γερμανία και του είχαν φερθεί υποδειγματικά. Κατηγορεί τον ΕΦΚΑ ότι πλαστογράφησε την υπογραφή του στα βιβλιάρια ασθένειας και υγείας τα οποία εξαφάνισε, τα οποία εστάλησαν μέσω του αμερικανικού φορέα».

Η ψυχική κατάσταση και το αδιέξοδο στη δικαιοσύνη

Κλείνοντας, μίλησε και για το ζήτημα της ψυχικής υγείας του 89χρονου, δηλώνοντας πως έχει σώας τας φρένας ενώ ξεκαθάρισε πως ο εντολέας του, «δεν θέλει να αναγνωριστεί ψυχικά και πνευματικά διαταραγμένος».

«Και το μόνο που έχει να πει είναι ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς και εκφράζει την αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του ότι δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του ούτε και στη δικαιοσύνη. Είναι ήρεμος, φυσιολογικός κι έχει σώας τας φρένας. Θα πήγαινε Στρασβούργο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί κι εκεί η υπόθεση του δεν εκδικάστηκε, ουσιαστικά απορρίφθηκε. Και αυτό τον γέμισε απελπισία και έκανε αυτή την πράξη» είπε χαρακτηριστικά.