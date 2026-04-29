«Με κοίταξε στα μάτια και φοβήθηκα»:Ο δικαστικός υπάλληλος που «κυνήγησε» τον ένοπλο μιλά στον Flash

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα δικαστήρια της Λουκάρεως.

Ο Αντώνιος Λεός, δικαστικός υπάλληλος του Πρωτοδικείου Αθηνών, περιγράφει αποκλειστικά στον FLASH τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον 89χρονο δράστη αμέσως μετά την επίθεση.

«Ακούστηκαν τρεις εκκωφαντικοί θόρυβοι»

Όλα ξεκίνησαν ενώ ο κ. Λεός βρισκόταν στο γραφείο του. «Ήμουν στο γραφείο 8, όταν ακούστηκαν τρεις εκκωφαντικοί θόρυβοι», αναφέρει χαρακτηριστικά. Κινούμενος προς το γραφείο 23, αντίκρισε σκηνές πανικού, με δικηγόρους και υπαλλήλους να τρέχουν αλλόφρονες στον διάδρομο.

Παρά τον κίνδυνο, ο ίδιος κατεύθυνε τον κόσμο προς τις εξόδους κινδύνου, μέχρι που μια συνήγορος του υπέδειξε τον δράστη που εκείνη την ώρα αποχωρούσε.

Η καταδίωξη και η «παγωμένη ματιά» του δράστη

Ο δικαστικός υπάλληλος ακολούθησε τον 89χρονο, ο οποίος φορούσε μπλε καμπαρντίνα και τραγιάσκα, φωνάζοντας επανειλημμένα για βοήθεια. «Έτρεξα προς την έξοδο... άρχισα αμέσως να φωνάζω "φρουρά, φρουρά, φρουρά" ακολουθώντας τον». Η πιο δραματική στιγμή σημειώθηκε όταν ο δράστης σταμάτησε και τον αντιμετώπισε: «Κοντοστάθηκε, γύρισε, με κοίταξε στα μάτια... έβαλε το χέρι του στην τσέπη της καμπαρντίνας. Κοντοστάθηκα και έκανα μια κίνηση προς τα πίσω. Φοβήθηκα, δεν είμαι εκπαιδευμένος σε μια τέτοια διαδικασία».

Ο κ. Λεός περιγράφει έναν άνθρωπο με «απλανές βλέμμα» και «εκπληκτική ψυχραιμία», ο οποίος πριν χαθεί μέσα στο πλήθος, άφησε τρεις φακέλους σε ένα παρτέρι. Όταν ο υπάλληλος τον ρώτησε ποιος είναι και τι είναι αυτά, ο ηλικιωμένος απάντησε ψυχρά: «Διάβασέ τα και θα μάθεις».

Κενά ασφαλείας και απουσία X-ray

Το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στον χώρο των δικαστηρίων. Όπως αποκαλύπτει ο κ. Λεός, μετά την ένωση του Πρωτοδικείου με το πρώην Ειρηνοδικείο, ο έλεγχος στην είσοδο είναι ελλιπής. «Δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τα x-rays. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν τον έλεγχο της εισόδου ανθρώπων που έρχονται είτε ως συνήγοροι, είτε ως πολίτες, είτε ως εργαζόμενοι».

«Ο χώρος εργασίας δεν πρέπει να είναι χώρος θανάτου»

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα διαμαρτυρίας, οι δικαστικοί υπάλληλοι ζητούν ριζικές αλλαγές και συστηματικό έλεγχο. Ο κ. Λεός υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια γίνονται καθημερινά δέκτες οργής και βίας.

«Θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε στο έπακρο τη διασφάλιση όλων εκείνων των παραμέτρων που εξασφαλίζουν το ότι ο χώρος εργασίας είναι ένας χώρος εργασίας και όχι ένας χώρος θανάτου».

Καταλήγοντας, εύχεται περαστικά στους συναδέλφους του που τραυματίστηκαν, σημειώνοντας πως αν και τα τραύματα είναι ελαφρά, το «ψυχικό κόστος μιας τέτοιας ενέργειας είναι πολύ μεγάλο».