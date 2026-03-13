Εφορία: Πώς και πότε δηλώνονται αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Οι φορολογούμενοι που έλαβαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις και μερίσματα θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση μέσα στο 2026 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που αναμένεται να ανοίξει μετά το Πάσχα.



Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που εισπράχθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι για αναδρομικά ποσά που αφορούν το έτος 2023 θα πρέπει να επιλεγεί ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2024.



Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό. Όσοι θέλουν να τροποποιήσουν άλλα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.



Ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν σε κάθε έτος στο οποία ανάγονται αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών και η οφειλή θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτηση να εξοφλήσουν την οφειλή σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με βάση την πάγια ρύθμιση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα αναδρομικά του 2025

Ειδικότερα εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες και άλλες κατηγορίες που έλαβαν αναδρομικά το 2025 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:



- Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.



- Τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, φορολογούνται στο έτος καταβολής τους με φορολογικό συντελεστή 20%.

Τι ισχύει για ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων

- Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.



- Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2022 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2023. Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.



- Σε περίπτωση χειρόγραφης βεβαίωσης αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Διαφορετικά η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.