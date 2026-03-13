ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις εισοδήματος επιχειρήσεων 2025 – Αυτόματα πρόστιμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ ενεργοποίησε από σήμερα, 13 Μαρτίου, την εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025.

Παράλληλα τίθεται σε λειτουργία μια νέα διαδικασία: η πλήρως αυτοματοποιημένη έκδοση και κοινοποίηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, η οποία θα γίνεται απευθείας μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ψηφιοποίησης των φορολογικών υπηρεσιών, με στόχο ταχύτερες διαδικασίες και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2025

Ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με την απόφαση Α.1048/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Επιχειρήσεις με φορολογικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025

Προθεσμία υποβολής: Από 13 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026.

Πληρωμή φόρου: Σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Πρώτη δόση: έως 31 Ιουλίου 2026.

Οι υπόλοιπες επτά δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Νομικά πρόσωπα με διαφορετική λήξη φορολογικού έτους

Υποβολή δήλωσης: έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους.

Καταβολή φόρου: σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Πρώτη δόση: έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την προθεσμία υποβολής.

Παράδειγμα υποβολής

Αν μια εταιρεία έχει φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026:

Η δήλωση εισοδήματος πρέπει να υποβληθεί έως 31 Μαρτίου 2027.

Η πρώτη δόση πληρώνεται έως 30 Απριλίου 2027.

Η τελευταία δόση καταβάλλεται έως 30 Νοεμβρίου 2027.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή:

Εφαρμογές → Επιχειρήσεις → Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων.

Αυτόματα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Από σήμερα ενεργοποιείται και η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η διαδικασία αφορά:

Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν)

Φορολογικά έτη από το 2014 και μετά

Δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα χωρίς να έχει προηγηθεί εντολή ελέγχου ή αίτημα παροχής πληροφοριών από τη φορολογική διοίκηση.

Με την οριστική υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης, το πρόστιμο εκδίδεται και κοινοποιείται αυτόματα.

Πώς ενημερώνονται οι φορολογούμενοι

Η ενημέρωση για την πράξη επιβολής προστίμου γίνεται ψηφιακά:

Με μήνυμα στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» στην πλατφόρμα myAADE ή στο myAADEapp

Με ειδοποίηση στο δηλωμένο e-mail

Το ψηφιακό αρχείο της πράξης θα βρίσκεται στη διαδρομή:

Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Πράξεις Επιβολής Προστίμου.

Πότε οριστικοποιείται το πρόστιμο

Η βεβαίωση του προστίμου γίνεται 10 ημέρες μετά την ανάρτηση της πράξης στον λογαριασμό του φορολογουμένου και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος έλαβε νωρίτερα την κοινοποίηση.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρήσεις

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521): Τηλέφωνο: 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 20:00 Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521, διαθέσιμη όλο το 24ωρο.