Ήπια άνοδος 0,2% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας το 2025

Στο σύνολο της βιομηχανίας σημειώθηκε άνοδος 1,8% το 2025, έναντι αύξησης 1,1% ένα έτος πριν. Αύξηση 1,4% στο δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με ένα έτος πριν εγχωρίως, έναντι στασιμότητας στην ΕΕ27. Άνοδος 2,3% το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κλάδοι

➢ Αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025 για τη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατά 36,0%, έναντι ακόμα μεγαλύτερης ενίσχυσης 52,4% ένα έτος νωρίτερα.

➢ Άνοδος 11,2% στα Ορυχεία-Λατομεία, έναντι μικρότερης αύξησης ένα έτος πριν, 6,7% στις Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας, με την ίδια ένταση όπως και το 2024, και 6,2% στην Ενημέρωση και Επικοινωνία με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με ένα έτος πριν.

➢ Η Μεταφορά και Αποθήκευση ενισχύθηκε κατά 5,0%, και οι Κατασκευές κατά 4,8%, με εμφανώς χαμηλότερη αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025, έναντι το 2024.

➢ Στη Μεταποίηση, εξαιρουμένου του κλάδου των Προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 5,1% το 2025, έναντι ενίσχυσης 3,6% ένα έτος νωρίτερα.

➢ Συνολικά στη Μεταποίηση, καταγράφεται ενίσχυση της δραστηριότητας κατά 1,7%, έναντι 1,1% το 2024.

➢ Στο σύνολο των δραστηριοτήτων σημειώθηκε άνοδος 1,6% το 2025, έναντι αύξησης 4,1% ένα έτος πριν. Ενίσχυση του κύκλου εργασιών για όλους τους τομείς το 2025, όπως και το 2024 με εξαίρεση τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους

➢ Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το 2025 σημειώθηκε στον Εξοπλισμό μεταφορών με 15,4%, στα Βασικά μέταλλα αλλά και στα Ηλεκτρονικά προϊόντα με 12,3% και 12,2% αντίστοιχα.

➢ Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα προϊόντα Καπνού με 8,4%, και στα Μεταλλικά και στα μη Μεταλλικά προϊόντα με 7,7% και 7,1% αντίστοιχα. Ενίσχυση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε επίσης στην επισκευή μηχανημάτων με 6,9% και στον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με 6,7%.

Εκτός από τα παραπάνω, σε κλάδους με σημαντικό κύκλο εργασιών, αύξηση κύκλου εργασιών καταγράφηκε στη Βιομηχανία τροφίμων με 2,6% και στα Φαρμακευτικά προϊόντα με 1,5%.

Αντίθετα, μείωση του κύκλου εργασιών καταγράφηκε στα Δερμάτινα είδα και στα είδη Ένδυσης με -5,5% και -6,9 αντίστοιχα. Υποχώρηση καταγράφηκε επίσης και στα προϊόντα διύλισης πετρελαίου με -9,9%. Στο σύνολο της Βιομηχανίας σημειώθηκε άνοδος 1,8% το 2025, έναντι αύξησης 1,1% ένα έτος πριν.