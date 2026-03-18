Νέα διοίκηση στο Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Νιγηριανού Επιμελητηρίου συγκροτήθηκε σε σώμα, με πρόεδρο τον Σταύρο Παπαγιαννόπουλο, καθώς εμφανίζεται ευνοϊκό περιβάλλον για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και των ελληνικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα θητεία ξεκινά σε μια κομβική χρονική συγκυρία, καθώς η σταθερότητα του εθνικού νομίσματος της χώρας νάιρα και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη Νιγηρία δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Νιγηριανού Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

• Πρόεδρος: Σταύρος Παπαγιαννόπουλος

• Αντιπρόεδροι: Βασίλης Κώτσης και Μιχάλης Χαραλάμπους

• Γενικός Γραμματέας: Χαρίλαος Τακάκης

• Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Kenneth Lawani

• Ταμίας: Βασίλης Παπαϊωάννου

• Αναπληρωτής Ταμίας: Τζωρτζίνα Παπαδοπούλου

• Μέλη: Ιωάννης Μαστορούδης, Camelia Oros Tsarouchis

Όπως επισημαίνεται, το Επιμελητήριο συνεχίζει να λειτουργεί ως γέφυρα επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων. Το θετικό οικονομικό κλίμα και η σταθερότητα της αγοράς της Νιγηρίας θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση της δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Παπαγιαννόπουλος υπογράμμισε: «Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του, τα οποία έχουν βαθιά εμπειρία και γνώση της οικονομίας της Νιγηρίας. Αυτό θα είναι πολύ βοηθητικό στις προσπάθειές μας να φέρουμε τις δύο κοινότητες πιο κοντά και να συνδράμουμε στην ενίσχυση της διακρατικής δραστηριότητας. Επίσης, η οικονομία της Νιγηρίας βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά. Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, αυξημένη παραγωγή πετρελαίου και ένα εξαιρετικό τελευταίο τρίμηνο του 2025 έχουν φέρει το νάιρα σε ιστορικά υψηλά με ασυνήθιστη σταθερότητα. Η συγκυρία ανάληψης των καθηκόντων μας είναι ιδιαιτέρως θετική».