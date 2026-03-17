PWC: «Έκρηξη» συναλλαγών στην Ελλάδα – Στα 23,8 δις. οι συμφωνίες

Σε 23,8 δις. ανήλθαν οι συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2025 στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 10,7 δις. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές μειοψηφικών πακέτων. Ήταν η χρονιά με τις υψηλότερες συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 23 δις. ευρώ. Το 2025 ολοκληρώθηκαν τα megadeals των 9 δις. της Allwyn με τον ΟΠΑΠ και των 2,7 δις. της Intralot με την Bally’s. Eπίσης είχαμε την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και 3 μεγάλα deals στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Το 44,8% αφορούσαν συναλλαγές μειοψηφικών πακέτων.

Η συνολική αξία των megadeals κατά τη περίοδο 2008-2025 ανήλθε σε 37,1 δις. Μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγών ήταν αυτή του ΟΠΑΠ με την Allwyn (9 δις.) ενώ το 2024 ξεχώρισε η ιδιωτικοποίηση της Aττικής Οδού.

Χαμηλή η παρουσία των private equities στην ελληνική αγορά σε σχέση με το εξωτερικό. Μεγάλο περιθώριο ανόδου

Οι συναλλαγές Private Equities αντιστοιχούν στο 16% της συνολικής αξίας συναλλαγών στην Ελλάδα , έναντι 57% παγκοσμίως γεγονός που αναδεικνύει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης.

Οι 3 μεγαλύτερες συναλλαγές ιδιωτικών κεφαλαίων (private equities) ήταν η Hellenic Healthcare Croup με τίμημα 800 εκατ. ευρώ, η Astir Palace Βουλιαγμένης με τίμημα στα 700 εκατ. ευρώ και η Εθνική Ασφαλιστική με τίμημα 600 εκατ. ευρώ

Μεγάλη παρουσία της Τεχνολογίας στις συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, Μέσων Μαζική Ενημέρωσης και τεχνολογίας (ΤΜΤ) συγκέντρωσε συνολικά 1,3 δις. ευρώ με τις συναλλαγές να παραμένουν μικρού μεγέθους ενώ πάνω από τις μισές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το τίμημά τους. Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας προήλθε από τον κλάδο της τεχνολογίας.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε μικρές και μεσαίες εταιρείες τεχνολογίας που διαθέτουν ενσωματωμένες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η τεχνολογία αξιοποιείται για αυτοματοποίηση machine learning και προβλέψεις.

Σχεδόν 1 στις 4 συναλλαγές στον κλάδο των ΤΜΤ είχε συμμετοχή Private Equity ενώ σημαντική είναι και η παρουσία των startups.

Ρεκόρ συναλλαγών το 2025 στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Η 1 στις 2 συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων αφορούσαν ασφαλιστικές εταιρείες.

Το 2025 , ο ασφαλιστικός κλάδος, εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική προσελκύοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των τραπεζών. Ξεχώρισαν , η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς, η CNP Cyprus και την Ευρώπης Ασφαλιστικής από την Eυρώπη Holdings.

Aυξανόμενο το επενδυτικό ενδιαφέρον για τους κλάδους της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών.

Η μεγαλύτερη εξαγορά ήταν η απόκτηση ποσοστού 70% στην Τέρνα Ενεργειακή από την Masdar.