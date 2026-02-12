ΣΕΒ-ΣΒΣΕ: «Χωρίς δυνατή ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεν μπορεί να υπάρξει ανθεκτική και ασφαλή Ευρώπη»

Ο ΣΕΒ και ο ΣΒΣΕ συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας στην Αμβέρσα και ένωσαν τη φωνή τους με περισσότερους από 600 εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι οποίοι απηύθυναν έκκληση για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις στήριξης της βιομηχανίας, ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου στο Alden Biesen.

Οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο υπογράμμισαν την ανάγκη το αυριανό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποτελέσει αφετηρία άμεσων και ουσιαστικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με στόχο την ταχεία υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ο ΣΕΒ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του Γραφείου του στις Βρυξέλλες και υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Διαμαντούρο και ο ΣΒΣΕ από τον Πρόεδρό του και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Πάνο Λώλο.

H Διακήρυξη της Αμβέρσας

Στη Διακήρυξη της Αμβέρσας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζητά ένα πακέτο έκτακτων μέτρων με έμφαση σε τρεις άξονες:

1)Μείωση του κόστους ενέργειας και εκπομπών CO 2 που παραμένουν υπερβολικά υψηλά, τόσο λόγω των διεθνών τιμών όσο και λόγω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών στην ΕΕ είναι σήμερα το υψηλότερο διεθνώς, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τη βιομηχανική παραγωγή.

2) Εμπορικές συμφωνίες που ανοίγουν νέες αγορές και εξαγωγικές ευκαιρίες, παρέχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας, και διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κατά της διαρροής άνθρακα.

3) Στήριξη των προϊόντων «Made in Europe»: Μέτρα για τόνωση της ζήτησης για ευρωπαϊκά προϊόντα μέσω δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Ενδυνάμωση των καταναλωτών με περισσότερες επιλογές για net zero και κυκλικά προϊόντα με βάση διαφανή στοιχεία για το αποτύπωμα άνθρακα, ώστε να σταματήσει ο κίνδυνος περαιτέρω αποβιομηχανοποίησης στην Ευρώπη, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας σε κλάδους όπου η Ευρώπη ήταν και θέλει να παραμείνει πρωτοπόρος.

Η φετινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας συγκέντρωσε περισσότερους από 600 ηγέτες επιχειρήσεων, 30 εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz, ο Καγκελάριος της Αυστρίας Christian Stocker, καθώς και οι Πρωθυπουργοί της Ολλανδίας Dick Schoof και του Βελγίου Bart De Wever. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε η Πρόεδρος Ursula Von Der Leyen και συμμετείχαν οι Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι Teresa Ribera και Stéphane Séjourné, καθώς και ο Επίτροπος Wopke Hoekstra.