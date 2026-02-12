ΕΛΣΤΑΤ: Στα 492 δισ. ευρώ ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων το 2025

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 492.061.729 χιλ. ευρώ (492,061 δις. ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με το έτος 2024, που είχε ανέλθει σε 484.461.029 χιλ. ευρώ

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σύγκριση με το 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 11,2% και του τομέα Εκπαίδευση κατά 8,9%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 11,6%

Κύκλος εργασιών στο δ’ τρίμηνο

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 129.441.285 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 127.628.919 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 15,6%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 9,3% . Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 16,8%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση