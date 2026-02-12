Loguers: Ανεβάζει στροφές η εταιρεία διαχείρισης κρατήσεων στα ελληνικά ξενοδοχεία

Με χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τον πήχη των 140 ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε περισσότερους από 25 τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι Loguers εταιρείας διαχείρισης πωλήσεων και marketing στον κλάδο της φιλοξενίας, ανεβάζει την δραστηριότητά της. Οι πωλήσεις της εταιρείας Loguers ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ για το 2025.

Λειτουργούν ενισχυτικά στη λειτουργία του ξενοδοχείου

Με έμφαση στη στρατηγική και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, οι Loguers δεν ανατρέπουν τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου ούτε ακυρώνουν ό,τι ήδη αποδίδει. Αντίθετα, εστιάζουν στη στοχευμένη διείσδυση των πωλήσεων και στη συνολική Sales & Revenue στρατηγική.

Αύξηση εσόδων της τάξης 25% έως 30% μέσα στα 3 πρώτα χρόνια συνεργασίας

Σημειώνεται πως στην πλειονότητα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων - ιδίως σε εκείνα με έντονη tour operating δραστηριότητα - καταγράφεται μέση αύξηση εσόδων της τάξης του 25% έως 30% μέσα στα πρώτα τρία χρόνια συνεργασίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι online πωλήσεις αντιπροσωπεύουν 70% έως 80% των συνολικών εσόδων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης στην πράξη.

Ταυτόχρονα, με γνώμονα τα μετρήσιμα αποτελέσματα, τα πραγματικά δεδομένα και την ουσιαστική πρόοδο, οι Loguers συμμετέχουν συστηματικά σε κλαδικές διοργανώσεις μαζί με τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση της αγοράς μέσα από workshops, σεμινάρια και ομιλίες που απευθύνονται όχι μόνο στους πελάτες τους αλλά και στο ευρύτερο οικοσύστημα του τουρισμού.

Η εικόνα για την τουριστική χρονιά του 2026

O managing director των loguers κ. M. Γεωργίου, μιλώντας σε δημοσιογραφική εκδήλωση δήλωσε ότι το 2026 θα είναι πανομοιότυπο με την προηγούμενη χρονιά. Πτωτικά Μύκονος και Σαντορίνη και , αντιθέτως, Κρήτη και Κέρκυρα ανοδικά. .

«Η ζήτηση για φέτος μέχρι στιγμής είναι ένα copy - paste της περσινής χρονιάς. Όλη η Ελλάδα πάει καλά με εξαίρεση τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια πάρα πολύ καλή Κρήτη, μια πάρα πολύ καλή Κέρκυρα, μια πάρα πολύ καλή Ζάκυνθο. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποιο “θέμα” στα πεντάστερα της Μυκόνου και στη Σαντορίνη»