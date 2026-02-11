Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ εκδίδει η Allwyn και προσθέτει άλλα 100 εκατ. σε υφιστάμενο ομολογιακό

Η Allwyn International AG ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc προχώρησε στην έναρξη προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης συνολικού κεφαλαίου €500 εκατ. και προτίθεται να συνάψει νέα πρόσθετη έκδοση, εναλλάξιμη (fungible add-on), ύψους €100 εκατ. στο υφιστάμενο senior secured Term Loan B ύψους €925 εκατ., λήξεως 2032.

Τα έσοδα από τα Ομόλογα, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του EUR TLB Add-on, θα χρησιμοποιηθούν

Για την πλήρη καταβολή των €456 εκατ. σε μετρητά που οφείλονται στους μετόχους της ΟΠAΠ, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή του Οργανισμού (αντίτιμο €19,04 ανά μετοχή),

Για την πληρωμή ορισμένων δαπανών, αμοιβών και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την Προσφορά, το EUR TLB Add-on και τις συναφείς συναλλαγές,

Για την αποπληρωμή δανεισμού στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της Εταιρείας και

Για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Τα έσοδα από τα Ομόλογα, μαζί με τα έσοδα του EUR TLB Add-on, προορίζονται επίσης να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις δανειακής χρηματοδότησης για μια ενδιάμεση χρηματοδοτική διευκόλυνση υψηλής εξασφάλισης που είχε εξασφαλιστεί σε σχέση με την πληρωμή όσων άσκησαν δικαίωμα εξόδου