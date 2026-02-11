Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ εκδίδει η Allwyn και προσθέτει άλλα 100 εκατ. σε υφιστάμενο ομολογιακό
Η Allwyn International AG ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc προχώρησε στην έναρξη προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης συνολικού κεφαλαίου €500 εκατ. και προτίθεται να συνάψει νέα πρόσθετη έκδοση, εναλλάξιμη (fungible add-on), ύψους €100 εκατ. στο υφιστάμενο senior secured Term Loan B ύψους €925 εκατ., λήξεως 2032.
Τα έσοδα από τα Ομόλογα, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του EUR TLB Add-on, θα χρησιμοποιηθούν
- Για την πλήρη καταβολή των €456 εκατ. σε μετρητά που οφείλονται στους μετόχους της ΟΠAΠ, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή του Οργανισμού (αντίτιμο €19,04 ανά μετοχή),
- Για την πληρωμή ορισμένων δαπανών, αμοιβών και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την Προσφορά, το EUR TLB Add-on και τις συναφείς συναλλαγές,
- Για την αποπληρωμή δανεισμού στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της Εταιρείας και
- Για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τα έσοδα από τα Ομόλογα, μαζί με τα έσοδα του EUR TLB Add-on, προορίζονται επίσης να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις δανειακής χρηματοδότησης για μια ενδιάμεση χρηματοδοτική διευκόλυνση υψηλής εξασφάλισης που είχε εξασφαλιστεί σε σχέση με την πληρωμή όσων άσκησαν δικαίωμα εξόδου