Ολοκληρώνεται το exit window στον ΟΠΑΠ: Περιορισμένη αποχώρηση μετόχων

Μικρότερη του αναμενομένου αποδείχθηκε η άσκηση του δικαιώματος εξόδου από τους μετόχους του ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της συναλλαγής με την Allwyn, καθώς μόλις το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου επέλεξε να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του. Συνολικά 23,96 εκατ. μετοχές αντιστοιχούν στο exit, με το χρηματικό αντάλλαγμα να ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που ερμηνεύεται από την αγορά ως ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ενόψει της μεταφοράς της έδρας του ΟΠΑΠ στο Λουξεμβούργο και της μετονομασίας του σε Allwyn (πρώην ΟΠΑΠ) AG τον Μάρτιο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο άσκησης, το δικαίωμα εξόδου ασκήθηκε έγκυρα για 23.959.850 μετοχές. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων και την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκεπτικό της συναλλαγής.

Το συνολικό χρηματικό αντάλλαγμα για τους μετόχους που άσκησαν εγκύρως το exit window (δικαίωμα εξόδου) ανέρχεται σε 456 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό του χρηματικού ανταλλάγματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ, θα τεθεί σε ισχύ.

H επόμενη κίνηση

Το επόμενο βασικό βήμα για τη συναλλαγή είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Ο ΟΠΑΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας του.

Μετά από αυτό, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠΑΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του δικαιώματος εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών2), εκ των οποίων το 78,4% θα κατέχεται έμμεσα από τον Όμιλο KKCG και το 21,6% θα αποτελεί την ελεύθερη διασπορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατέχει η J&T ARCH3, σημερινός μέτοχος μειοψηφίας στην Allwyn).