Αγορά Αυτοκινήτου ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση πωλήσεων στην αρχή του 2026 – Οι λόγοι και οι προοπτικές

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα κατέγραψαν πτώση τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) αποτυπώνοντας μια πιο συγκρατημένη έναρξη για την αγορά σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Συνολικά κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.874 επιβατικά οχήματα, καινούργια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα, έναντι 21.762 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση 4,1%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στα καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία ανήλθαν σε 10.807 από 11.563 ένα χρόνο πριν, σημειώνοντας υποχώρηση 6,5%.

Οι αιτίες

Η κάμψη της αγοράς αποδίδεται κυρίως σε τρεις παράγοντες: Την αυξημένη πίεση στα εισοδήματα των νοικοκυριών λόγω κόστους ζωής, την άνοδο των επιτοκίων χρηματοδότησης που περιορίζει την αγοραστική δυνατότητα μέσω δανεισμού, αλλά και την αναμονή των καταναλωτών για νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Παράλληλα, οι υψηλότερες τιμές οχημάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου.

Τι έγινε το 2025;

Σε σύγκριση με τη συνολική εικόνα του 2025, η φετινή πτώση του Ιανουαρίου δεν θεωρείται προς το παρόν σαφής ένδειξη γενικευμένης επιβράδυνσης, καθώς η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με συνολικά θετικό πρόσημο στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων. Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες του 2025 έδειξαν τάσεις σταδιακής σταθεροποίησης μετά την έντονη ανάκαμψη της περιόδου 2022-2024, γεγονός που οδηγεί αναλυτές της αγοράς να εκτιμούν ότι το 2026 ενδέχεται να κινηθεί σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με μικρές μηνιαίες διακυμάνσεις και όχι απαραίτητα με σταθερή πτωτική πορεία.

Τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της ζήτησης στο πρώτο τρίμηνο, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, με βάση και τα επόμενα στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ποιές κατηγορίες κέρδισαν; Ποιές έχασαν;

Όσον αφορά τη σύνθεση της αγοράς, οι ενδείξεις δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται κυρίως στα συμβατικά βενζινοκίνητα μοντέλα χαμηλής και μεσαίας κατηγορίας, όπου η αύξηση τιμών και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης επηρεάζουν περισσότερο τις αποφάσεις αγοράς. Αντίθετα, τα υβριδικά και ιδιαίτερα τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρή ζήτηση, κυρίως λόγω χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, φορολογικών κινήτρων και της προσδοκίας νέων προγραμμάτων επιδότησης που οδηγεί μέρος των καταναλωτών είτε σε αναμονή είτε σε στοχευμένες αγορές συγκεκριμένων τεχνολογιών.

Χειμώνας στα αυτοκίνητα... Άνοιξη στις μοτοσυκλέτες

Αντίθετη πορεία κατέγραψε η αγορά δικύκλων, η οποία συνέχισε να ενισχύεται σημαντικά. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν 4.702 νέες μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ., καινούργιες και εισαγόμενες μεταχειρισμένες, έναντι 3.684 τον ίδιο μήνα πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 27,6%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανήλθαν σε 4.387 από 3.390, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%, εξέλιξη που συνδέεται με το χαμηλότερο κόστος αγοράς και χρήσης, αλλά και τη στροφή προς πιο ευέλικτες λύσεις μετακίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Προβλέψεις για τη συνέχεια

Για το επόμενο διάστημα, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η πορεία των πωλήσεων αυτοκινήτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των επιτοκίων, την πορεία των εισοδημάτων και την ενεργοποίηση νέων κινήτρων για «πράσινες» αγορές. Εφόσον υπάρξουν νέα προγράμματα επιδότησης και σταδιακή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η αγορά ενδέχεται να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με αιχμή τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα.

Μήπως αυτό ωφελήσει τους καταναλωτές;

Για τους καταναλωτές, η τρέχουσα συγκυρία ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερες εμπορικές προσφορές από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς, ιδιαίτερα σε μοντέλα που βρίσκονται σε στοκ, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να στηρίξουν τον ρυθμό πωλήσεων τους πρώτους μήνες του έτους. Παράλληλα, η αγορά αναμένει την ανακοίνωση νέων κύκλων επιδοτήσεων για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ζήτηση μέσα στο 2026, τόσο ως προς τον όγκο πωλήσεων όσο και ως προς τη σύνθεση των κατηγοριών που θα κινηθούν ταχύτερα.