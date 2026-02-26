ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν οι νέες επιχειρήσεις το 2025- «Έκρηξη» πτωχεύσεων

Oι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το έτος 2025 ανήλθαν σε 140.229, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 132.507. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το έτος 2025 ανήλθαν σε 557, παρουσιάζοντας αύξηση 83,2% σε σχέση με το 2024 που είχαν ανέλθει σε 304.

Η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το έτος 2025 σε σχέση με το 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (33,7%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (17,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (7,1%) και στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (4,0%)

36.402 νέες επιχειρήσεις στο δ’ τρίμηνο

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Δ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 36.402, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024 που είχαν ανέλθει σε 34.784 και αύξηση 14,6% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 31.768.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Δ΄ τρίμηνο 2025 σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (28,0%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (23,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (19,8%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (3,3%)