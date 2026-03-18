ΕΛΣΤΑΤ: Στάσιμος ο τζίρος των επιχειρήσεων - Παρέμεινε στα 28,6 δις τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικά βιβλία έφτασε τον Ιανουάριο του 2026 τα 28,662 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια ελάχιστη μείωση της τάξης του 0,03% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, όποτε και ο κύκλος εργασιών είχε ανέλθει στα 28,670 δισ. ευρώ.

Αν και συνολικά ο τζίρος παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, η ανάλυση ανά κλάδο δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο κλάδος της Μεταποίησης σημείωσε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, με πτώση 7,9%, υποδηλώνοντας πιέσεις που μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κόστος παραγωγής ή μειωμένη ζήτηση. Αντίθετα, ο τομέας των Ορυχείων και Λατομείων παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 25,9%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για πρώτες ύλες σε αυτή την περίοδο.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ η οικονομία των επιχειρήσεων διατηρεί μια σχετική σταθερότητα στον συνολικό τζίρο, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των διαφορετικών κλάδων, που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις ειδικές προκλήσεις κάθε τομέα.