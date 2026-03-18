Επιχειρήσεις ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή

ΕΛΣΤΑΤ: Στάσιμος ο τζίρος των επιχειρήσεων - Παρέμεινε στα 28,6 δις τον Ιανουάριο

Αν και συνολικά ο τζίρος παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, η ανάλυση ανά κλάδο δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Φωτ.: Unsplash
Νίκος Σακελλαρίου

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικά βιβλία έφτασε τον Ιανουάριο του 2026 τα 28,662 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια ελάχιστη μείωση της τάξης του 0,03% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, όποτε και ο κύκλος εργασιών είχε ανέλθει στα 28,670 δισ. ευρώ.

Αν και συνολικά ο τζίρος παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, η ανάλυση ανά κλάδο δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο κλάδος της Μεταποίησης σημείωσε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, με πτώση 7,9%, υποδηλώνοντας πιέσεις που μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κόστος παραγωγής ή μειωμένη ζήτηση. Αντίθετα, ο τομέας των Ορυχείων και Λατομείων παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 25,9%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για πρώτες ύλες σε αυτή την περίοδο.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ η οικονομία των επιχειρήσεων διατηρεί μια σχετική σταθερότητα στον συνολικό τζίρο, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των διαφορετικών κλάδων, που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις ειδικές προκλήσεις κάθε τομέα.

Επιχειρήσεις ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή

