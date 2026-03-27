«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα το 2025 - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσίασε κάμψη το 2025, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος επηρεάζει άμεσα εισοδήματα και πλήθος κλάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 εκδόθηκαν συνολικά 30.199 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.574.883 τ.μ. επιφάνειας και 31.043.957 κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφεται:

μείωση 2,6% στον αριθμό των αδειών

μείωση 9,7% στην επιφάνεια

μείωση 3,0% στον όγκο κατασκευών

Πτώση και στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Για το ίδιο διάστημα, σημειώθηκε:

μείωση 2,4% στον αριθμό των αδειών

μείωση 9,4% στην επιφάνεια

μείωση 2,4% στον όγκο

Η συμμετοχή της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό όγκο διαμορφώθηκε στο 2,8%.

Ανοδική τάση τον Δεκέμβριο

Παρά τη συνολική ετήσια πτώση, ο Δεκέμβριος του 2025 παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.955 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 695.105 τ.μ. επιφάνειας και 3.381.467 κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024:

οι άδειες αυξήθηκαν κατά 0,9%

η επιφάνεια μειώθηκε κατά 2,0%

ο όγκος αυξήθηκε κατά 17,4%

Ισχυρή άνοδος στην ιδιωτική δραστηριότητα στο τέλος του έτους

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο κινήθηκε πιο δυναμικά, με 2.936 άδειες, που αντιστοιχούν σε 688.271 τ.μ. και 3.308.282 κυβικά μέτρα όγκου.

Καταγράφηκαν:

αύξηση 1,8% στον αριθμό των αδειών

αύξηση 1,5% στην επιφάνεια

σημαντική άνοδος 22,2% στον όγκο

Αντίθετα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα περιορίστηκε σε 19 άδειες, με συνολική συμμετοχή μόλις 2,2% στον όγκο για τον συγκεκριμένο μήνα.