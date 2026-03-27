«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα το 2025 - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Μείωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα το 2025 σε σχέση με το 2024, με πτώση σε άδειες, επιφάνεια και όγκο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσίασε κάμψη το 2025, επιβεβαιώνοντας την επιβράδυνση σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος επηρεάζει άμεσα εισοδήματα και πλήθος κλάδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 εκδόθηκαν συνολικά 30.199 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.574.883 τ.μ. επιφάνειας και 31.043.957 κυβικά μέτρα όγκου.
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφεται:
- μείωση 2,6% στον αριθμό των αδειών
- μείωση 9,7% στην επιφάνεια
- μείωση 3,0% στον όγκο κατασκευών
Πτώση και στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Για το ίδιο διάστημα, σημειώθηκε:
- μείωση 2,4% στον αριθμό των αδειών
- μείωση 9,4% στην επιφάνεια
- μείωση 2,4% στον όγκο
Η συμμετοχή της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό όγκο διαμορφώθηκε στο 2,8%.
Ανοδική τάση τον Δεκέμβριο
Παρά τη συνολική ετήσια πτώση, ο Δεκέμβριος του 2025 παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.955 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 695.105 τ.μ. επιφάνειας και 3.381.467 κυβικά μέτρα όγκου.
Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024:
- οι άδειες αυξήθηκαν κατά 0,9%
- η επιφάνεια μειώθηκε κατά 2,0%
- ο όγκος αυξήθηκε κατά 17,4%
Ισχυρή άνοδος στην ιδιωτική δραστηριότητα στο τέλος του έτους
Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Δεκέμβριο κινήθηκε πιο δυναμικά, με 2.936 άδειες, που αντιστοιχούν σε 688.271 τ.μ. και 3.308.282 κυβικά μέτρα όγκου.
Καταγράφηκαν:
- αύξηση 1,8% στον αριθμό των αδειών
- αύξηση 1,5% στην επιφάνεια
- σημαντική άνοδος 22,2% στον όγκο
Αντίθετα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα περιορίστηκε σε 19 άδειες, με συνολική συμμετοχή μόλις 2,2% στον όγκο για τον συγκεκριμένο μήνα.