EΛΣΤΑΤ: Mείωση του κύκλου εργασιών της Βιομηχανίας τον Ιανουάριο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Ιανουαρίου παρουσίασε, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, μείωση 5,3%, έναντι αύξησης 2,9% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αρνητική μεταβολή στη μηνιαία σύγκριση: ο δείκτης του Ιανουαρίου μειώθηκε κατά 18,1% σε σχέση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι αύξησης 1,9% που είχε σημειωθεί στα προηγούμενα δωδεκαμήνου.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,3% ετησίως προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

Μείωση κατά 5,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων.

Αύξηση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: