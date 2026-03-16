ΑΑΔΕ: Άνοιξε με προβλήματα η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026

Η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για 6,6 εκατ. φορολογούμενους «έπεσε» λίγο μετά το άνοιγμά της σήμερα, Δευτέρα (16/03). Ενώ η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADEapp, υπήρξαν αναφορές από φορολογούμενους ότι είτε δεν μπορούσαν να μπουν στο Taxis, είτε να ανοίξουν τα Ε1.

Πάντως το βέβαιο είναι ότι οι φορολογούμενοι έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026 μιας και η διαδικασία θα διαρκέσει από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026.

Για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή τηρούν απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία εκτείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και αυτόματη υποβολή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, περισσότερες από 1,5 εκατ. δηλώσεις έχουν ήδη προεκκαθαριστεί από την ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, 1.357.222 δηλώσεις για 1.553.123 φορολογούμενους είναι διαθέσιμες για έλεγχο και οριστικοποίηση.

Εάν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026.

Σε περίπτωση διορθώσεων, η αρχική δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως 15 Απριλίου, ενώ τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις γίνονται από 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου 2026.

Φόρος και εκπτώσεις

Ο φόρος εισοδήματος για το 2025 μπορεί να εξοφληθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως 31 Ιουλίου 2026.

Υπάρχουν κλιμακωτές εκπτώσεις για πλήρη εξόφληση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου

Για συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, η τελευταία ημερομηνία προσαρμόζεται έως 31 Ιουλίου.

Νέες απαλλαγές και μειώσεις τεκμηρίων

Ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση: Απαλλαγή για κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πάνω από δύο.

Ειδικές κατηγορίες δημοσίου: Απαλλαγή για μίσθωση ακινήτων τουλάχιστον 6 μήνες για ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς και ένστολους.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης: Από 30% έως 35% για κατοικίες, ενώ για ΙΧ και τροχόσπιτα μειώνονται ανάλογα με εκπομπές CO₂ και παλαιότητα.

Νέα στοιχεία στη δήλωση

Συμπλήρωση ΑΦΜ παιδιών φοιτητών για επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας.

Ενημερώσεις φορολογουμένων μέσω email και θυρίδας myAADE για πιθανές μεταβολές στη φορολογική υποχρέωση.

Έλεγχος δήλωσης με QR για αυξημένη διαφάνεια και αξιοπιστία.

Επιστροφές και συμψηφισμοί φόρου

Επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς οφειλές γίνονται άμεσα μέσω Τράπεζας της Ελλάδος.

Οφειλές συμψηφίζονται με δικαιώματα επιστροφής μέχρι 31 Ιουλίου 2026, διατηρώντας το ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.

Σημαντικό: Ο σωστός λογαριασμός ΙΒΑΝ πρέπει να δηλωθεί στο myAADE.

Υποβολή και πληροφορίες

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω:

myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Για διευκρινίσεις: