Νέα παράταση για την έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις - Ποιους αφορά

Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες.

Θεόδωρος Βγενής

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

