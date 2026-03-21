Φορολογικές δηλώσεις 2026: Επιστροφές φόρου και συμψηφισμοί – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Από τις 16 Μαρτίου είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE, η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 15/7/2026.

Με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026, χιλιάδες φορολογούμενοι περιμένουν να δουν αν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο ή αν δικαιούνται επιστροφή. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που προκύπτει επιστροφή χρημάτων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ποσό θα καταβληθεί ολόκληρο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.



Η επιστροφή φόρου προκύπτει όταν οι φόροι που έχουν ήδη καταβληθεί μέσα στο έτος – για παράδειγμα μέσω παρακρατήσεων στον μισθό ή τη σύνταξη – είναι υψηλότεροι από το ποσό που τελικά αναλογεί στον φορολογούμενο. Σε αυτή την περίπτωση, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην επιστροφή της διαφοράς.



Πριν όμως γίνει η καταβολή, ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία του συμψηφισμού. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως φόρος εισοδήματος προηγούμενων ετών, ΕΝΦΙΑ ή άλλες υποχρεώσεις. Αν διαπιστωθούν χρέη, το ποσό της επιστροφής χρησιμοποιείται για την κάλυψή τους, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον φορολογούμενο.

Παράδειγμα

Στην πράξη, αν κάποιος δικαιούται επιστροφή 400 ευρώ αλλά έχει οφειλή 250 ευρώ, τότε τα 250 ευρώ θα συμψηφιστούν και θα καταβληθούν μόνο τα υπόλοιπα 150 ευρώ. Αντίθετα, αν οι οφειλές είναι μεγαλύτερες από την επιστροφή, δεν προκύπτει πληρωμή προς τον φορολογούμενο, αλλά μείωση του συνολικού του χρέους.



Η διαδικασία των επιστροφών και των συμψηφισμών είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη και πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εκκαθάριση της δήλωσης. Καθοριστικό ρόλο παίζει η σωστή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς χωρίς αυτόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η καταβολή τυχόν επιστροφής.



Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά το εκκαθαριστικό τους σημείωμα, όπου αποτυπώνεται αναλυτικά το αποτέλεσμα της δήλωσης:

αν υπάρχει επιστροφή, αν έχει πραγματοποιηθεί συμψηφισμός και ποιο είναι το τελικό ποσό που θα καταβληθεί ή θα καλύψει οφειλές.

Σε κάθε περίπτωση, η βασική διάκριση είναι σαφής: επιστροφή φόρου σημαίνει ότι το Δημόσιο οφείλει χρήματα στον πολίτη, ενώ συμψηφισμός σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται για την εξόφληση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που εφαρμόζεται αυτόματα και αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των εκκαθαρίσεων.