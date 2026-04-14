Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οι 5 κωδικοί-κλειδιά για 1,5 εκατ. φορολογούμενους

Με την ΑΑΔΕ να «πατάει το κουμπί» της αποστολής των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων την ερχόμενη Πέμπτη μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε διεξοδικό έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων καθώς τυχόν λάθη, κενά η παραλείψεις μπορεί να «φουσκώσουν» το φορο-λογαριασμό

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα ακόλουθα 5 πεδία:

Το ύψος του εισοδήματος που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» αλλά εάν οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις μπορούν να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν την αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ για αλλαγή των προσυμπληρωμένων ποσών για το εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ειδικά εισοδήματα όπως αποζημιώσεις, ενισχύσεις, βοηθήματα, εφάπαξ παροχές και επιδόματα τα οποία είναι αφορολόγητα εφόσον έχουν αναγραφεί στους σωστούς κωδικούς Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Αν η αξία τους δεν καλύπτει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επι της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και μπορούν να τροποποιηθούν τα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς σε περίπτωση που υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημα ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με βάση τα τεκμήρια και θα είναι υψηλότερος από εκείνον που αναλογεί στο εισόδημα που δηλώθηκε. παιχνίδια εφόσον αποδεικνύονται από παραστατικά Τα προστατευόμενα τέκνα καθώς μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό τους

Με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί με εσωτερική διαδικασία την Πέμπτη 16/4/2026 ενώ εάν επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους

- Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούνται να τροποποιήσουν η και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία. Μέχρι την Τετάρτη 15/4/2026 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση και από την Παρασκευή 17/4/2026 μέχρι την Τετάρτη 15/7/2026 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις.

- Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχει η ΑΑΔΕ στη διάθεσή της θα ειδοποιηθούν προκειμένου να επισκεφθούν εκ νέου την εφαρμογή, να δουν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική τους υποχρέωση και ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβούν στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες. Ειδικότερα εάν η μεταβολή επέλθει:

α) πριν υποβληθεί η δήλωση είτε από τους ίδιους είτε από την ΑΑΔΕ εφόσον συμφωνούν με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβούν σε κάποια ενέργεια. Η ΑΑΔΕ θα λάβει υπόψη τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίσει τη φορολογική υποχρέωση με βάση αυτά.

β) μετά την υποβολή της δήλωσής και εφόσον συμφωνούν με τη μεταβολή, υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ενώ αν δεν συμφωνούν με τη μεταβολή θα πρέπει επικοινωνήσουν με τον φορολογικό τους σύμβουλο για τις ενέργειες στις οποίες θα χρειαστεί να προβούν

Όσοι λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης το ποσοστό της έκπτωσης επί του συνολικού φόρου διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου.