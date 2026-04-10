Αντίστροφη μέτρηση για την αυτόματη υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2026 – Τι πρέπει να ελέγξετε

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 (αφορούν εισοδήματα του 2025), με τους πολίτες να έχουν αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή τους (έως 15 Ιουλίου 2026) για να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους. Όμως, οι πολίτες που έχουν «προκάτ» δηλώσεις καλούνται να τις ελέγξουν νωρίτερα και να τις επιβεβαιώσουν.

Όπως έχει κάνει γνωστό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026, εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά. Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, 1.357.222 δηλώσεις, που αφορούν 1.553.123 φορολογούμενους, είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADEapp.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026. Σε περίπτωση που όλα είναι ορθά, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια, καθώς η δήλωση θα θεωρείται υποβληθείσα. Αντίθετα, σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026 ή τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, από τις 17/4 έως τις 15/7/2026.



Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου χωρίς πρόστιμο. Όσον αφορά την πληρωμή του φόρου, μπορεί να γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, με δυνατότητα έκπτωσης έως 4% για εφάπαξ εξόφληση εντός των πρώτων τριών μηνών.



Η πλατφόρμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έντυπα, όπως Ε1, Ε2 και Ε3, ενώ οι πολίτες μπορούν να βρουν οδηγίες, συμβουλές και στατιστικά στοιχεία στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Οι έλεγχοι και οι διευκολύνσεις για τους φορολογούμενους θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής, με στόχο την ασφαλή και ομαλή ολοκλήρωση των δηλώσεων.