«Αγκάθι» για τις επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος - Συνεχείς συσκέψεις στα οικονομικά επιτελεία

Το Πάσχα 2026 ήταν ορόσημο για την πορεία του α' εξαμήνου 2026 για πολλούς κλάδους. Ενσωμάτωνε και την πίεση των μικρομεσαίων εισοδημάτων που εκδηλώθηκε με μικρότερη κατανάλωση και την αύξηση του κόστους από την εκτίναξη του πετρελαίου τον Μάρτιο.

Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου θα είναι κρίσιμο για την επόμενη χρονιά

Σύσσωμοι οι κλάδοι και επαγγελματικά επιμελητήρια συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση, το ενεργειακό κόστος αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ανατίμηση του πετρελαίου έχει μεταφερθεί από τα διυλιστήρια στις επιχειρήσεις και το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί πάνω από 15% μέσα στο α' τρίμηνο 2026 , με ανατιμητικές τάσεις μέσα στο Πάσχα.

Ανατιμήσεις προϊόντων και χαμηλή κατανάλωση το Πάσχα 2026

Μεγαλύτερα πλήγματα δέχονται οι βιομηχανίες και οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά καλούνται να απορροφήσουν το κόστος στο μεγαλύτερο βαθμό επιβαρύνοντας την κεφαλαιακή τους κατάσταση. Ο ΣΕΒ είχε κτυπήσει το καμπανάκι εδώ και χρόνια για το ενεργειακό πρόβλημα, τόνισε ότι τα πρόσφατα μέτρα είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρκούν καθώς το πετρέλαιο παραμένει σταθερά πέριξ των 100 δολαρίων /βαρέλι και ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακώνεται.

Στο λιανικό εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ έχουν μεταφέρει σημαντικό μέρος του ενεργειακού στόχους και των ανατιμήσεων στο 'ράφι' (στις τιμές των προϊόντων) με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση πωλήσεων σε όγκο (ανά προϊόν) παρά την μικρή άνοδο του τζίρου. Οι φόβοι για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου είναι βάσιμοι.

«Χαμηλές πτήσεις» στον πασχαλινό τουρισμό

Ο τουρισμός επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για κλειστά το 1 στα 3 ξενοδοχεία στις τουριστικές περιοχές και τα 2 στα 3 ξενοδοχεία στις μη τουριστικές περιοχές. Τα τουριστικά μέρη που συγκεντρώνουν εγχώριο τουρισμό το Πάσχα, κατέγραψαν μείωση πληροτήτων. Ενδεικτικά ήταν ότι η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος που είναι δύο μεγάλοι πασχαλινοί προορισμοί δούλευαν με μέσες πληρότητες κάτω από το 80% όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο 100% καθ' όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ακόμη και η Πάρος που φάνηκε ότι γέμισε στο 100%, δούλεψε -σύμφωνα με πληροφορίες- μόνο από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά. Οι ελπίδες των περισσότερων περιοχών είναι να υπάρξει αυξημένη πληρότητα στο 3μερο της Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή) ώστε να καλυφθούν οι σωρευτικές απώλειες στο α' εξάμηνο 2026 και να ξεκινήσει το τουριστικό τρίμηνο από άλλη -καλύτερη- βάση.