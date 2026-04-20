Άλμα πάνω από 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση στο Ιράν

Oι συνεχόμενες γεωπολιτικές ανατροπές, από την εκεχειρία της Παρασκευής στις εχθροπραξίες και τις δηλώσεις του Σαββατοκύριακου φέρνουν επιστροφή στις τιμές του πετρελαίου στα προ της Παρασκευής επίπεδα. Ενδεικτικά, το Brent αυξάνονταν το πρωί της Δευτέρας κατά 5% και διαπραγματεύονταν στα 95,4 δολάρια/βαρέλι και το αμερικανικό WTI είχε άνοδο 6% και διαπραγματεύονταν στα 88 δολάρια/βαρέλι.

Ανοδικά και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη

Αντίστροφη πορεία απ' ότι την Παρασκευή , κάνουν και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Οι νέοι κίνδυνοι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις τροφοδοτούν την εκ νέου άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Ενδεικτικά τα γερμανικά 10ετή επιστρέφουν προς το 3%, τα γαλλικά 10ετή προς το 3,62% ενώ λίγο υψηλότερα είναι τα 10ετή ελληνικά προς το 3,67%.

Χρηματιστήρια: Έναρξη με έντονη υποχώρηση των ευρωπαικών αγορών

Μετά την εκτίναξη των μετοχών την Παρασκευή, σήμερα οι ευρωπαικές αγορές θα δείξουν εάν μπορουν να διατηρήσουν τα επίπεδα της Παρασκευής , εάν θα υπάρξει μικρή υποχώρηση ή εάν βυθιστούν εκ νέου σε χαμηλά 3μηνου. Λίγο μετά τις έναρξη των ευρωπαικών αγορών, ο γερμανικός DAX υποχωρούσε κατά 1,4%, ο γαλλικός CAC κατά -1,1% , ο ιταλικός MIB -1,4% και ο πανευρωπαικός Eurostoxx 50 -1,2%.

Οι ασιατικές αγορές που ολοκλήρωσαν τις συνεδριάσεις νωρίς το πρωί (ώρες Ελλάδος) έδειξαν ότι είχαν μικρές μεταβολές.