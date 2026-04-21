Σταθεροποίηση στις αγορές - Ήπιες κινήσεις σε πετρέλαιο, ομόλογα και Χρηματιστήριο

Εικόνα σχετικής σταθερότητας παρουσιάζει σήμερα η αγορά πετρελαίου, με το Brent να κινείται πέριξ των 94 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων κινούνται πτωτικά, υποχωρώντας προς το 3,63%, σε ένα περιβάλλον περιορισμένων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές χρέους.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπια ανοδική τάση αλλά χαμηλές συναλλαγές. Την πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.262 μονάδες.

Την ανοδική κατεύθυνση του δείκτη στηρίζουν κυρίως οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες λειτουργούν ως βασικός μοχλός του θετικού προσήμου, παρά τον χαμηλό συνολικό όγκο συναλλαγών.