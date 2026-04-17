Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 10% μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Ράλι αγορών

Υποχώρηση των τιμών πετρελαίου (Brent και WTI) κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή σε επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου και εκτίναξη των χρηματιστηριακών δεικτών σηματοδότησε η ολοκληρωτική αλλαγή σκηνικού στις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, μετά την απόφαση του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διάστημα θα διαρκέσει η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο.



Οι διεθνείς αναλυτές βλέπουν ότι ουσιαστικά ανοίγει ένα «παράθυρο» προς διάλογο και ειρήνευση (έστω και βραχυπρόθεσμη) στην εμπόλεμη περιοχή. Η απόφαση που γνωστοποιήθηκε λίγο μετά τις 15.00 ώρα Ελλάδος αναφέρει ότι το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών θα γίνεται σύμφωνα με τη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο γεγονός που δείχνει ότι πλέον μπορεί να υπάρξουν βάσιμες και ουσιαστικές συνομιλίες και όχι δηλώσεις εντυπωσιασμού. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη η διάσκεψη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ στο Παρίσι.

Μεγάλη πτώση στο πετρέλαιο και άνοδος στα χρηματιστήρια

Μέσα σε διάστημα μισής ώρας, οι τιμές πετρελαίου Βrent και WTI υποχώρησαν πάνω από 10% και κυμαίνονται πλέον στα επίπεδα πέριξ των 89 δολαρίων/βαρέλι, με περαιτέρω καθοδικές τάσεις.

Την ίδια ώρα οι χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν παγκοσμίως μεγάλη άνοδο. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ, ο Dow Jones αυξάνονταν πάνω από 1,5%, ο S&P 500 είχε άνοδο είχε άνοδο 0,8% ενώ εντονότερη άνοδο έχουν τα ευρωπαικά χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX αυξάνονταν κατά 2% περίπου, ο γαλλικός CAC κατά 1,8%, ο ιταλικός MIB κατά 1,5% και ο Eurostoxx 50 κατά 1,65%



Μεγάλη υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων

Ταυτόχρονα μαζί με την πτώση των τιμών του πετρελαίου είχαμε και έντονη υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά το ελληνικό 10ετές υποχώρησε στο 3,6% περίπου από 3,8% που διαπραγματεύονταν χθες.

Εκτίναξη του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες από τα επίπεδο των 2.260

Άλμα πάνω από 2% μέσα σε λίγα λεπτά πραγματοποίησε ο Γενικός Δείκτης από τα χαμηλά ημέρας (και με αρνητική μεταβολή) των 2.260 μονάδων πάνω από τις 2.300 μονάδες με την ανακοίνωση των ελπιδοφόρων εξελίξεων. Πρωταγωνιστής της ανόδου ήταν οι τραπεζικές μετοχές που αυξάνονταν πάνω από 3,5% και ακολουθούσαν τα μη τραπεζικά blue chips με εξαίρεση τα διυλιστήρια που επηρεάζονται από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.