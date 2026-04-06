Διυλιστήρια: Χαμηλό το ενδεχόμενο να μείνει η χώρα χωρίς καύσιμα - Αποθέματα με ορίζοντα εξαμήνου

Αποθέματα προς διύλιση που φτάνουν μέχρι τον Σεπτέμβριο εάν ανανεώνονται σταδιακά έχουν εξασφαλίσει τα δύο διυλιστήρια στην Ελλάδα, η Helleniq Energy και η Motor Oil. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον χρηματοοικονομικό χώρο, οι ξένοι και οι εγχώριοι αναλυτές ρωτούν και τα δύο διυλιστήρια μέχρι πότε θα φτάσουν τα αποθέματά τους και πως θα αντικαταστήσουν το πετρέλαιο που δεν θα πάρουν από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο εκτιμούν ότι η επάρκεια που υπάρχει θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 3 μηνών.

Τι είχαν δηλώσει στελέχη της Motor Oil στους αναλυτές



Σε ότι αφορά την Motor Oil, όπως τόνισε στους αναλυτές, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2025, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πέτρος Τζαννετάκης, ο όμιλος εξασφάλισε μέσω συμφωνιών με εναλλακτικούς προμηθευτές την κάλυψη των αναγκών της τουλάχιστον έως τα τέλη Απριλίου, ενώ συνεχίζει να αναζητεί και να δεσμεύει φορτία και για τον Μάιο καθώς, όπως επισήμανε, ο χρονικός ορίζοντας είναι δυναμικός και επεκτείνεται συνεχώς.

«Αν πριν από δύο εβδομάδες λέγαμε αρχές Απριλίου, τώρα λέμε τέλος Απριλίου και σταδιακά μετακινείται προς τον Μάιο», είχε πει ο κ. Τζαννετάκης στους αναλυτές, επισημαίνοντας τη νέα αβεβαιότητα στην οποία έχει εισέλθει η παγκόσμια αγορά ενέργειας και τις πιέσεις που ασκεί στη λειτουργία των διυλιστηρίων.

Σήμερα το διυλιστήριο της Motor Oil, σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Τζαννετάκη προς τους αναλυτές, επεξεργάζεται περισσότερο αργό από τη Λιβύη, τη Βόρεια Θάλασσα και την Αίγυπτο, ενώ εντός του Απριλίου αναμένεται παραλαβή φορτίου αμερικανικού αργού τύπου WTI αλλά και φορτία από περιοχές όπως το Σόχο και το Κιρκούκ, που φτάνουν στη Μεσόγειο μέσω αγωγών. «Αν το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλήρως το ιρακινό αργό, η απάντηση είναι ναι, στο 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τζαννετάκης. Ο ίδιος πάντως ενημέρωσε ότι δύο φορτία της εταιρείας παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ίσως και για τις αρχές του δευτέρου τριμήνου.

Σταδιακά θα αυξήσει την επάρκειά της η Hellenic Energy



Η Hellenic Energy φέρεται ότι έχει επάρκεια μέχρι τέλος Ιουνίου από τα τρέχοντα αποθέματα, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Στο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αλλάξει πηγές προμήθειας και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε άλλες μορφές καυσίμων. Στελέχη του ομίλου διαβεβαίωσαν από τις αρχές Μαρτίου τους αναλυτές ότι στον ορίζοντα των επόμενων 6 μηνών (μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου) δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και στο διάστημα αυτό θα επεξεργαστούν και άλλες πηγές προμήθειας πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου.