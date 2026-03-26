Bloomberg: Σενάριο για εκτίναξη στα 200 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου - Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Το ενδεχόμενο να φτάσει το πετρέλαιο στα 200 δολάρια/βαρέλι και οι επιπτώσεις της ανόδου στην αμερικανική οικονομία και στα εισοδήματα εξετάζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναφέρει το Bloomberg χωρίς να κατανομάσει τις πηγές του.

Το αμερικανικό πρακτορείο θεωρεί το σενάριο αυτό ως το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και εάν όλες οι πολεμικές και διπλωματικές εξελίξεις κινηθούν κόντρα στα διεθνή συμφέροντα.

Worst case scenario

Το πρακτορείο, ωστόσο, τονίζει ότι πρόκειται για το χειρότερο σενάριο και όχι για πρόβλεψη των Αμερικανών προκειμένου να διαμορφώσουν τις στρατηγικές του

Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, ανέφεραν.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε τις αναφορές αυτές, διευκρινίζοντας ότι, αν και η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς διάφορα οικονομικά σενάρια, οι αξιωματούχοι δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να αγγίξει τα 200 δολάρια το βαρέλι. Επιπλέον, τόνισε πως ο Μπέσεντ δεν θορυβήθηκε από τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις που προκάλεσε η επιχείρηση "Epic Fury". Αντιθέτως, σημείωσε, ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα εκφράσει την εμπιστοσύνη του, όπως και της κυβέρνησης, στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, παρά τη δημόσια απόρριψη από το Ιράν των δηλώσεων Τραμπ περί διεξαγωγής διαπραγματεύσεων.

Ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα, το Bloomberg προβλέπει ότι μια τιμή του πετρελαίου στα 170 δολάρια το βαρέλι για μερικούς μήνες θα οδηγούσε σε άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα περιόριζε την οικονομική ανάπτυξη.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η σύγκρουση έχει εντείνει τους πληθωριστικούς κινδύνους. Οι ομόλογοί της στη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο και την Ιαπωνία προετοιμάζονται για αυξήσεις επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου στην οικονομία των ΗΠΑ.