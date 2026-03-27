Γιατί η πετρελαϊκή κρίση ευνοεί τις κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει διαταράξει την παροχή ορυκτών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να κυμαίνονται εδώ και μέρες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό έχει πυροδοτήσει τους φόβους για επιδείνωση του παγκοσμίως, ακόμα και για παγκόσμια ύφεση.



Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η αναταραχή αυτή δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ηλεκτρικών οχημάτων.



Καθώς, οι Κινέζοι κατασκευάζουν και εξάγουν τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από κάθε άλλη χώρα, οι εταιρείες τους βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονο ανταγωνισμό τιμών στο εσωτερικό, ακόμα και με επιβράδυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να πιέζονται να βρουν κοινό σε άλλες αγορές.



Καθώς, λοιπόν, τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα γίνονται όλο και φθηνότερα, η τιμή της βενζίνης αυξάνεται. Ο συνδυασμός αυτός είναι πολύ πιθανό να δώσει τεράστια ώθηση στην παγκόσμια επέκταση των κινεζικών εταιρειών, τονίζουν οι αναλυτές, ειδικά στις Ασιατικές ώρες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έλλειψη καυσίμων.



Παρά την πολύ σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ασία, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει υπογραμμίσει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της περιοχής από τις εισαγωγές πετρελαίου. Περίπου το 60% του Ασιατικού αργού προέρχεται από τη Μέση Ανατολή μέσω των στενών του Ορμούζ, όπου το Ιράν έχει περιορίσει τη διέλευση των πλοίων.

Τα ηλεκτρικά οχήματα μείωσαν την παγκόσμια κατανάλωση αργού πετρελαίου κατά 1,7 εκατ. βαρέλια

Σε πρόσφατη έκθεσή του, το ενεργειακό think tank, Ember, εκτίμησε ότι η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 μείωσε την παγκόσμια κατανάλωση αργού πετρελαίου κατά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια το χρόνο – περίπου το 70% των εξαγωγών του Ιράν.



Αναλυτές τονίζουν ότι όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτάχυνε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, έτσι και η πετρελαϊκή κρίση που είναι σε εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την πράσινη ανάπτυξη στην Ασία.



Στην Κίνα, η οποία εισάγει πάνω από το 40% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήδη αποδίδει. Με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και τα κολοσσιαία πάρκα με ανεμογεννήτριες και ηλιακά πάνελ, η Κίνα είναι η πιο θωρακισμένη χώρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση από οποιαδήποτε άλλο Ασιατικό κράτος.



Η Myllyvirta εκτιμά ότι η επέκταση των ηλεκτρικών οχημάτων, που αντιστοιχούν στο 50% περίπου των νέων πωλήσεων οχημάτων και στο 12% όλων των οχημάτων που κυκλοφορούν, μείωσαν την κατανάλωση πετρελαίου στην Κίνα κατά περίπου 10% πέρυσι.



Η κρατική στήριξη που οδήγησε την Κίνα να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στα φθηνά ηλεκτρικά οχήματα έχει επίσης δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό τοπίο για τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες της, πολλές από τις οποίες αγωνίζονται τώρα να επιβιώσουν σε μια αγορά με υπερπροσφορά.



Αυτή η υπερπροσφορά ίσως να μην ευνοεί του Αμερικανούς καταναλωτές, λόγω δασμών, όμως ευνοεί τους καταναλωτές σε άλλες χώρες του κόσμου, καθώς και τους ίδιους του Κινέζους που αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης.