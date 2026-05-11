Πετρέλαιο: Ράλι πάνω από τα 105 δολάρια μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχτηκαν εκ νέου στις ασιατικές αγορές, το πρωί της Δευτέρας, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης ήταν «απολύτως απαράδεκτη».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Τεχεράνη διαβίβασε την απάντησή της μέσω του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ιράν ζητά άμεση παύση των εχθροπραξιών και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent - Κλειστό το Ορμούζ

Η τιμή του Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 4,1%, φτάνοντας τα 105,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 4,4%, αγγίζοντας τα 99,80 δολάρια.

Τα Στενά του Ορμούζ, σημείο από το οποίο σε καιρό ειρήνης περνά το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς ενώ η προοπτική να ανοίξουν γρήγορα μοιάζει να απομακρύνεται.

Απαντώντας στις ιρανικές απαιτήσεις, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων «εκπροσώπων» του Ιράν. Δεν μου αρέσει - είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ».

Σύμφωνα με το Axios, οι αμερικανικές προτάσεις προέβλεπαν την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την αναστολή του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου.

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσουν έως ότου καταστραφούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου, με στόχο να δοθεί περιθώριο για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τηρείται σε γενικές γραμμές, αν και κατά διαστήματα σημειώνονται ανταλλαγές πυρών.

Μικτή εικόνα στις αγορές

Στην Ασία, οι αγορές εμφάνισαν μικτή εικόνα. Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 0,36%, ενώ ο κορεατικός KOSPI ενισχύθηκε κατά 4%, χάρη κυρίως στις μετοχές τεχνολογίας και μικροτσίπ.



Άνοδο σημείωσε και ο κινεζικός CSI300, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά.