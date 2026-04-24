Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει ανατιμήσεις και στα ρούχα - Ο παράγοντας του πετρελαίου

Η απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τον πόλεμο με το Ιράν πιέζει έντονα τους προμηθευτές πολυεστέρα και τις βιομηχανίες ένδυσης σε Ινδία και Μπαγκλαντές, απειλώντας να αυξήσει το κόστος για αλυσίδες fast fashion όπως η Zara και η H&M.

Η Filatex, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυεστερικών νημάτων στην Ινδία, πληρώνει σχεδόν 30% περισσότερο για τις πρώτες ύλες που προέρχονται από πετρέλαιο, το καθαρισμένο τερεφθαλικό οξύ (PTA) και τη μονοαιθυλενογλυκόλη (MEG), που χρειάζεται για την παραγωγή νημάτων. Αυτό συμβαίνει καθώς οι κινεζικοί προμηθευτές αυξάνουν τις τιμές και η προσφορά από τη Μέση Ανατολή διαταράσσεται, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος Madhu Sudhan Bhageria.

Η πίεση γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ρούχων, η οποία κυριαρχείται από την Ασία. Ο Avichal Arya, διευθύνων σύμβουλος της Bindal Silk Mills, που προμηθεύει βαμμένα και τυπωμένα υφάσματα πολυεστέρα σε εταιρείες όπως η H&M, η Zara (Inditex), η Target, η Walmart και η IKEA, ανέφερε ότι η ενεργειακή κρίση έχει αυξήσει «δραστικά» το κόστος των χημικών και των βαφών.

Προσθέτοντας στα προβλήματά του, ο Arya είπε ότι η έλλειψη μαγειρικού αερίου λόγω του πολέμου έχει οδηγήσει πολλούς μετανάστες εργάτες να εγκαταλείψουν τη Σουράτ, ένα σημαντικό κέντρο κλωστοϋφαντουργίας στη δυτική ινδική πολιτεία Γκουτζαράτ. «Δεν μπορούμε αυτές τις μέρες να ανταποκριθούμε πραγματικά με επιτυχία στη ζήτηση των παγκόσμιων παραγγελιών», ανέφερε.

Ο πολυεστέρας, που παράγεται από παράγωγα πετρελαίου, κυριαρχεί στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, αντιστοιχώντας στο 59% της παγκόσμιας παραγωγής ινών και χρησιμοποιείται από αθλητικά σορτς μέχρι φορέματα. Είναι άμεσα εκτεθειμένος στις πιέσεις στα διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου που προκαλεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Πιέσεις σε μεγάλες εταιρείες

Η πίεση αυτή ενδέχεται τελικά να μεταφερθεί στις λιανεμπορικές εταιρείες που βασίζονται στις ασιατικές αλυσίδες εφοδιασμού με πολυεστέρα, αν και προς το παρόν προστατεύονται λόγω προαγορών.

Η βρετανική εταιρεία λιανικής Primark δήλωσε ότι τα αποθέματά της για άνοιξη/καλοκαίρι και μεγάλο μέρος των αποθεμάτων για φθινόπωρο/χειμώνα δεν θα επηρεαστούν. «Αν αγοράζαμε σήμερα πρώτες ύλες που σχετίζονται με την ενέργεια, θα βλέπαμε σημαντικό πληθωρισμό, απλώς δεν το κάνουμε», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής Associated British Foods, George Weston.

«Μπορεί όταν επιστρέψουμε στην αγορά οι τιμές να έχουν μειωθεί, αλλά δεν το γνωρίζουμε».

Πηγή του κλάδου ανέφερε ότι η H&M αναμένει αυξήσεις τιμών από προμηθευτές στο Μπαγκλαντές τις επόμενες εβδομάδες, αλλά σκοπεύει να τις απορροφήσει.

Σε ανακοίνωσή της, η H&M δήλωσε ότι δεν βλέπει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή στο Μπαγκλαντές και δεν έχει παρατηρήσει «οποιονδήποτε αξιοσημείωτο αριθμό αιτημάτων από προμηθευτές για προσαρμογή παραγγελιών λόγω ενεργειακού κόστους».

Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με την προμήθεια πολυεστέρα. Οι Target, Walmart και IKEA δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Τέλος, εταιρείες όπως η Zara και η H&M έχουν στραφεί κυρίως στη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα, που παράγεται από απορρίμματα πλαστικών μπουκαλιών, κάτι που μπορεί να μετριάσει μέρος της πίεσης από την αύξηση του κόστους του πετρελαίου. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ανακυκλωμένος πολυεστέρας εξακολουθεί να αντιστοιχεί μόλις στο 12% της συνολικής παραγωγής πολυεστέρα.