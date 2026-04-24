CNN: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την ειρήνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να αποστείλει τους δύο συνεργάτες του προκειμένου να συμμετάσχουν σε επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησαν στο CNN.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να παραστεί, καθώς ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δεν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εντός του Λευκού Οίκου ως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας και αντίστοιχος συνομιλητής του Βανς.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ μέλη του επιτελείου του θα βρίσκονται ήδη στο Πακιστάν και θα συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ εργάζονται εδώ και μήνες με Ιρανούς αξιωματούχους πάνω σε μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό υλικό της Τεχεράνης.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να φτάσει απόψε (24/4) στο Ισλαμαμπάντ, συνοδευόμενος από μικρή αντιπροσωπεία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή του Πακιστάν που μίλησε στο Reuters.