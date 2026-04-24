Στο Πακιστάν η ιρανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η κατάσταση γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξελίσσεται θετικά, καθώς η ιρανική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με εκπροσώπους των ΗΠΑ έφτασε στο Πακιστάν, σύμφωνα με δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, από το Κατάρ έγινε γνωστό ότι ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συζήτησε τις εξελίξεις τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου, το Κατάρ θα συνεχίσει να συντονίζεται με τους εταίρους του, στηρίζοντας τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση της Καρολάιν Λίβιτ ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβούν αύριο στο Πακιστάν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για να συμμετάσχει από την Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ.

«Όλοι θα είναι σε ετοιμότητα για να αναχωρήσουν για το Πακιστάν, αν χρειαστεί αλλά πρώτα ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί και θα αναφέρουν στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», είπε στην εκπομπή “America Reports”.

Οι ΗΠΑ έχουν δει "πρόοδο" τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική πλευρά και ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν επιθυμεί να προσέλθει σε συνομιλίες και να καταθέσει πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις αμερικανικές απαιτήσεις. Όπως είπε, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεργάζονται πλέον με «τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή».

Οι δηλώσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με αντίστοιχες τοποθετήσεις του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί, οι απεσταλμένοι του βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν για να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν.