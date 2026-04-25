Το κατάστημα από όπου ξεκίνησε η αυτοκρατορία των Zara γίνεται σούπερ μάρκετ

Οι πόλεις αλλάζουν, ακόμη και στους πιο αναγνωρίσιμους δρόμους τους. Πολλά εμβληματικά καταστήματα καταλήγουν να προσαρμόζονται σε νέες εμπορικές ανάγκες, στην άνοδο της κατανάλωσης γειτονιάς και στις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων. Αυτό που για χρόνια αποτελούσε ένα ορόσημο, μπορεί αργότερα να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.

Κάπως έτσι θα συμβεί και με το πρώτο Zara στην ιστορία, το οποίο βρίσκεται στην οδό Juan Flórez, στη Λα Κορούνια. Σύμφωνα με το cronista.com, μετά το κλείσιμό του, ο χώρος όπου γεννήθηκε το 1975 η εμβληματική μάρκα του ομίλου Inditex έχει πλέον νέο «διάδοχο»: εκεί θα ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ Dia, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες της Ισπανίας.

Το πρώτο Zara στην ιστορία έχει επιβεβαιωμένο αντικαταστάτη

Το κατάστημα άνοιξε στις 9 Μαΐου 1975, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας εταιρείας που δεκαετίες αργότερα θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ένδυσης παγκοσμίως. Το αρχικό αυτό κατάστημα, σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Λα Κορούνια, αποτέλεσε το ξεκίνημα της επέκτασης της Zara τόσο στην Ισπανία όσο και διεθνώς.

Το «λουκέτο» εντάσσεται στη στρατηγική της Inditex να συγκεντρώνει τη δραστηριότητά της σε μεγαλύτερα, πιο αποδοτικά καταστήματα, με αυξημένη συνδεσιμότητα με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία στην περιοχή με άλλα, πιο σύγχρονα και ευρύχωρα σημεία πώλησης.

Πέρα όμως από τη λειτουργική του αξία, το ακίνητο έχει και έντονο συμβολικό φορτίο για τη Λα Κορούνια, μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Inditex και την πορεία του Αμάνθιο Ορτέγα.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου σούπερ μάρκετ. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν εσωτερικές εργασίες ανακαίνισης, προκειμένου ο πρώην χώρος ένδυσης να μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ που να πληροί τη νομοθεσία και να ανταποκρίνεται στη νέα εμπορική ταυτότητα.