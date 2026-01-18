ZARA: Τέλος εποχής - Λουκέτο σε ιστορικό κατάστημα «ναυαρχίδα»

Στις 30 Ιανουαρίου, η Zara θα κλείσει οριστικά το πρώτο κατάστημα που άνοιξε ποτέ ο ιδρυτής της, Αμάνθιο Ορτέγκα, πριν από σχεδόν 51 χρόνια, στην οδό Rúa Juan Flórez στην Α Κορούνια. Την πληροφορία μετέδωσε η La Voz de Galicia και επιβεβαίωσε η εταιρεία. Το εμβληματικό κατάστημα, επιφάνειας μόλις 300 τ.μ., αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της Zara, αλλά όχι του μέλλοντός της.

Γιατί μπαίνει λουκέτο στο κατάστημα-σύμβολο

Η μητρική Inditex ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση εντάσσεται στη συνολική αναδιάρθρωση του δικτύου της Zara. Το brand απομακρύνεται σταθερά από μικρά, διάσπαρτα καταστήματα και επενδύει σε μεγάλα, τεχνολογικά προηγμένα flagships, σχεδιασμένα για να λειτουργούν ως πλήρεις κόμβοι omnichannel (πολυκαναλική εμπειρία με ενιαία λειτουργία.).

Με απλά λόγια: φυσικό κατάστημα, e-shop, logistics και data λειτουργούν ως ένα. Το ιστορικό σημείο της Α Κορούνιας δεν μπορούσε πλέον να υποστηρίξει αυτό το μοντέλο.

Από κατάστημα σε μουσείο – ο «αποχαιρετισμός»

Το 2025, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Zara, η Inditex είχε ήδη παγώσει τη λιανική λειτουργία του χώρου και τον είχε μετατρέψει σε προσωρινό μουσείο. Εκεί παρουσιάστηκαν συλλεκτικά κομμάτια, αντικείμενα περιορισμένης έκδοσης και αρχειακό υλικό μόδας, τέχνης και πολιτισμού από το 1975 έως σήμερα. Ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και καθαρού branding. Η Α Κορούνια παραμένει «εργαστήριο» για την Inditex



Παρά το λουκέτο, η Α Κορούνια δεν βγαίνει από τον χάρτη του ομίλου. Λίγα μέτρα πιο μακριά, στην Calle Compostela, η Zara ανοίγει στις 31 Ιανουαρίου το Zacaffé, ένα concept που έχει ήδη παρουσιαστεί στη Μαδρίτη αλλά και σε αγορές της Κίνας και της Ιαπωνίας. Ο στόχος παραμένει : λιγότερα καταστήματα, περισσότερη εμπειρία, νέα formats.

Οι αριθμοί πίσω από τη στρατηγική

Σήμερα η Zara διαθέτει πάνω από 2.000 καταστήματα παγκοσμίως, ενώ το online κανάλι καλύπτει πλέον σημαντικό μέρος των πωλήσεων του ομίλου. Τα τελευταία χρόνια, η Inditex έχει προχωρήσει σε συγχωνεύσεις και κλεισίματα εκατοντάδων μικρότερων σημείων, επενδύοντας παράλληλα σε flagship stores υψηλής τεχνολογίας στις μεγαλύτερες αγορές. Η στρατηγική αυτή δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και την αποδοτικότητα.

Παράλληλα, μια κρίσιμη νομική νίκη για το brand

Την ίδια περίοδο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας δικαίωσε την Inditex στη μακροχρόνια διαμάχη της με την OEPM για την καταχώριση του αριθμητικού σήματος «26 1 18 1».

Η OEPM είχε απορρίψει αρχικά την αίτηση, κρίνοντας ότι το σύνολο αριθμών δεν διαθέτει διακριτικό χαρακτήρα. Η Inditex αντέτεινε ότι πρόκειται για κωδικοποιημένη αναφορά στο ZARA, βάσει της θέσης των γραμμάτων στο λατινικό αλφάβητο (Z=26, A=1, R=18, A=1).

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο κωδικός χρησιμοποιείται εμπορικά από το 2021 μέσω της σειράς Zara Athleticz, στοιχείο που προσέδωσε στο σήμα πραγματική και αναγνωρίσιμη χρήση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Zara – και τον καταναλωτή

Το κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος και η νομική νίκη δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Συνθέτουν τη νέα Zara. Λιγότερη νοσταλγία, περισσότερη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος του brand και εμπειρία αντί για απλά τετραγωνικά. Για τον καταναλωτή, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερα φυσικά σημεία, αλλά πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, από το δοκιμαστήριο μέχρι το app.Η Zara δεν «μικραίνει». Αλλάζει επίπεδο.