WSJ: Τα ΗΑΕ χτυπούν μυστικά το Ιράν - Νέα διάσταση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να έχουν προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal, εμπλέκοντας άμεσα τη χώρα στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής.

Κατά το δημοσίευμα, τα ΗΑΕ, που διαθέτουν σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό δυτικής κατασκευής, εμφανίζονται πλέον πιο πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για την προστασία των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων τους στην περιοχή.

Breaking: The U.A.E. has been secretly carrying out attacks on Iran https://t.co/f5xubUJXi5 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 11, 2026

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η WSJ, μία από τις επιθέσεις σημειώθηκε σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο.

Η επίθεση φέρεται να έγινε στις αρχές Απριλίου, περίπου την ίδια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε εκεχειρία μετά από πεντάβδομη αεροπορική εκστρατεία στην περιοχή. Από το πλήγμα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Αναχαιτίστηκαν drones - Η Τεχεράνη αρνείται εμπλοκή

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχαίτισε δύο drones που εισήλθαν από το Ιράν την Κυριακή, μεταδίδει το Reuters.

Πρόκειται για τα πιο πρόσφατα περιστατικά σε μια νέα σειρά επιθέσεων κατά των ΗΑΕ, μετά από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας που ακολούθησε την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει η Ουάσιγκτον.

Το Ιράν αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των ΗΑΕ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξει «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση που εξαπολυθούν επιθέσεις εναντίον του από έδαφος των Εμιράτων.

Η αυξημένη ένταση στην περιοχή είχε οδηγήσει τις αρχές των ΗΑΕ ακόμη και στην εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία την περασμένη εβδομάδα, με τις αρχές να ανακοινώνουν πλέον την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία από τη Δευτέρα.